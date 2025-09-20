Γλυφάδα: Γερανοφόρο ανετράπη και έπεσε πάνω σε καφετέρια
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης στη Γλυφάδα διεκόπη προσωρινά.
Γερανοφόρο όχημα ανετράπη το μεσημέρι του Σαββάτου και προσέκρουσε σε καφετέρια επί της οδού Φοίβης στη Γλυφάδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης διεκόπη προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.
