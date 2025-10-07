Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας για το περιστατικό της επίθεσης με τον 40χρονο οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του αποδέχθηκε με την αξιόποινη πράξη την πράξη του, που τον φέρνει για μια ακόμα φορά αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί γιατί όπως υποστήριξε έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

Ο υπερασπιστικός του ισχυρισμός όπως αποδείχθηκε από την ποινική του μεταχείριση δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.