To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για τη Γάζα, αλλά και τους απαχθέντες ακτιβιστές που βρίσκονται υπό κράτηση στο Ισραήλ έγιναν σε πολλές πόλεις σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, με το Άμστερνταμ να γίνεται κόκκινο για τους νεκρούς της Γάζας. Στην Ευρώπη οι διαδηλωτές κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την στάση της, κάτι που κάνουν και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Περίπου 250.000 πολίτες κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους του Άμστερνταμ, ντυμένοι στα κόκκινα, για να ζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με κεντρικά συνθήματα το παγκόσμιο «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Να σταματήσει η γενοκτονία».

H Ολλανδία, όπως και η Ελλάδα αρνούνται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, παρά τις ιστορικές σχέσεις των κρατών. Ο ηγέτης των Πρασίνων, Φρανς Τίμερμαν, δήλωσε ότι ήταν «ειλικρινά βαθιά συγκλονισμένος». «Πόσο χαμηλά έχουμε πέσει, ως χώρα όπου το διεθνές δίκαιο ήταν πάντα προτεραιότητα στην εξωτερική μας πολιτική;», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Σούφ και το υπουργικό συμβούλιο αρνήθηκαν να υιοθετήσουν το πόρισμα μιας ανεξάρτητης επιτροπής που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η οποία νωρίτερα την ίδια εβδομάδα είχε δηλώσει ότι στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία. Ο Σουφ επανέλαβε ότι «μόνο το Διεθνές Δικαστήριο μπορεί τελικά να αποφασίσει αν πρόκειται για γενοκτονία». Η απόφαση αυτή θα καθυστερήσει για χρόνια.

Δεν είναι μόνο το Άμστερνταμ – Οι Ιταλοί έβγαλαν περίπου 2 εκατομμύρια διαδηλωτές στον δρόμο

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία εν μέσω διαδηλώσεων για την αναχαίτιση του στόλου από το Ισραήλ και τη συνολική στάση της Μελόνι απέναντι στον στόλο αλλά και την σφαγή αμάχων στη Γάζα.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ιταλία διαδήλωσαν σε πάνω από 100 πόλεις την Παρασκευή για μια γενική απεργία μίας ημέρας λόγω της κράτησης ακτιβιστών από το στόλο της Γάζας από το Ισραήλ και της αμυντικής στάσης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με την μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της Ιταλίας, την USB που είχε κηρύξει εκ των προτέρων τη γενική απεργία σε περίπτωση αναχαίτισης.

Μεγάλα πλήθη διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της απεργίας, μπλοκάροντας δρόμους σε πολλές πόλεις.

Στους δρόμους της Βαρκελώνης οι Καταλανοί

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες στο κέντρο της Βαρκελώνης, υποστηρίζοντας την Παλαιστίνη και ζητώντας το τέλος της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και τη διακοπή πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Πίσω από ένα τεράστιο, κόκκινο πανό που έγραφε «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ», περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, διαδήλωσαν στο κέντρο της πόλης.

Το πλήθος ζητούσε μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Όταν σκοτείνιασε ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που αποτελούσαν στόχο μποϊκοτάζ για την στήριξή τους στο Ισραήλ, όπως τα καταστήματα Zara, Carrefur, MacDonalds, Burger King και άλλες.

Στη Βουλγαρία ζητούν την απελευθέρωση των ακτιβιστών του στόλου

Στη βουλγαρική πρωτεύουσα Σόφια, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία με πλακάτ που έγραφαν «Γάζα: Η πείνα είναι όπλο πολέμου» και «Η Γάζα είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών».

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι ήθελαν να «αποτίσουν φόρο τιμής στους ήρωες του Στόλου Global Sumud», μεταξύ των οποίων και ο Βούλγαρος ακτιβιστής Βασίλ Ντιμιτρόφ.

«Η κοινωνία μας – και ο κόσμος – πρέπει να ακούσει ότι στεκόμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε η διαδηλώτρια Βάλια Χαλάμοβα.

Χιλιάδες κόσμου και στη Μάλτα

Αργά το απόγευμα της Κυριακής, ένα πλήθος συγκεντρώθηκε μπροστά από το Auberge de Castille σε μια διαμαρτυρία της οργάνωσης Speak Up Malta, δύο χρόνια μετά την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα.

Το πλήθος αποτελούνταν από παιδιά, νέους και ηλικιωμένους, Μαλτέζους και αλλοδαπούς διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ με τα μηνύματα «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη», «Τερματίστε τη γενοκτονία», «Σπάστε την πολιορκία» και «Σταματήστε τη χρηματοδότηση του πολέμου».

Στην ομιλία τους, εκπρόσωποι της Speak Up Malta δήλωσαν ότι το μήνυμα σήμερα είναι σαφές και δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί ή να κοιτάξουμε αλλού. Η Φιόνα Μπεν Τσεκρούν, ευρωπαϊκή συντονίστρια της Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής BDS, δήλωσε ότι «η διεθνής πίεση κατά του Ισραήλ αυξάνεται». Τόνισε ότι «δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη».

Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκαν κυριολεκτικά σε κάθε χώρα της Ευρώπης.