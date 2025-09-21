newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αυστρία: Διαδήλωση στη Βιένη εναντίον της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 03:14

Αυστρία: Διαδήλωση στη Βιένη εναντίον της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Περίπου 3.000 μαχητικοί διαδηλωτές από αριστερές οργανώσεις και Παλαιστίνιοι διαδήλωσαν στην Αυστρία ενάντια στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Κάπου 3.000 ως 3.500 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Αυστρία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά της τη Βιέννη, εναντίον της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων, ανακοίνωσε η αυστριακή αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε κατόπιν καλέσματος της παλαιστινιακής κοινότητας στην Αυστρία και υποστηρίχθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία, προσέλκυσε περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι συνήθως στο κράτος των Άλπεων, επισήμαναν πολιτικοί παρατηρητές.

Με κεντρικό σύνθημα «κυρώσεις στο Ισραήλ – σταματήστε τη γενοκτονία!», οι συμμετέχοντες αξίωσαν η κυβέρνηση της Αυστρίας να λάβει μέτρα άμεσα. «Τα κράτη που δεν προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων γίνονται συνένοχα στη γενοκτονία προσφέροντας οικονομική και στρατιωτική συνεργασία», τόνισαν.

Αυστηρή γλώσσα κατά Ισραήλ/ΗΠΑ/ΕΕ από τον εκπρόσωπο της Παλαιστίνης στην Αυστρία

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στην Αυστρία, Σαλάχ Αμπντέλ Σαφί, επέκρινε σφοδρά τις δυτικές κυβερνήσεις σύμφωνα με το Vienna. Πριν από τρεις μήνες, η Γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε ότι «το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για εμάς», κάτι που είναι αλήθεια, δήλωσε ο Σαφί σε ομιλία του στην αρχή της διαδήλωσης.

Σύμφωνα με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε εκκενώσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αλλά ως «παράνομο κράτος» φυσικά δεν το έκανε, δήλωσε ο διπλωμάτης.

«Επειδή το Ισραήλ έχει πίσω του το παράνομο κράτος των ΗΠΑ και δειλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, και επειδή το Ισραήλ έχει μέσα ενημέρωσης που δεν λένε την αλήθεια, αλλά είναι συνεργοί», εξήγησε ο Σάφι και ζήτησε, να λογοδοτήσουν τόσο οι κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης, όσο και οι εταιρείες που συνεργάζονται με το Ισραήλ για την συνέργειά τους στην ανθρωπιστική καταστροφή.

Όλα τα 145 κράτη που ψήφισαν υπέρ αυτής της απόφασης του ΟΗΕ έχουν νομική υποχρέωση να μποϊκοτάρουν και να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ισραήλ. Χαιρέτισε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους που ανακοίνωσαν ορισμένα δυτικά κράτη τις επόμενες ημέρες, αλλά τόνισε ότι «πρώτα πρέπει να τερματιστεί η γενοκτονία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία [Βίντεο]
Δείτε βίντεο 20.09.25

Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία

Μια αντιμεταναστευτική διαδήλωση της ακροδεξιάς πήρε πολύ βίαιη τροπή με επιθέσεις σε πολίτες από ομάδες χούλιγκαν, καμένα οχήματα και άγνωστο αριθμό τραυματιών και συλλήψεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;
Κόσμος 20.09.25

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;

Η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την Antifa USA έρχεται την ώρα που ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο