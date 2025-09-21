Αυστρία: Διαδήλωση στη Βιένη εναντίον της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα
Περίπου 3.000 μαχητικοί διαδηλωτές από αριστερές οργανώσεις και Παλαιστίνιοι διαδήλωσαν στην Αυστρία ενάντια στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
Κάπου 3.000 ως 3.500 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Αυστρία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά της τη Βιέννη, εναντίον της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων, ανακοίνωσε η αυστριακή αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε κατόπιν καλέσματος της παλαιστινιακής κοινότητας στην Αυστρία και υποστηρίχθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία, προσέλκυσε περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι συνήθως στο κράτος των Άλπεων, επισήμαναν πολιτικοί παρατηρητές.
Με κεντρικό σύνθημα «κυρώσεις στο Ισραήλ – σταματήστε τη γενοκτονία!», οι συμμετέχοντες αξίωσαν η κυβέρνηση της Αυστρίας να λάβει μέτρα άμεσα. «Τα κράτη που δεν προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων γίνονται συνένοχα στη γενοκτονία προσφέροντας οικονομική και στρατιωτική συνεργασία», τόνισαν.
More than 20,000 people took to the streets of Vienna, Austria, to call for a free Palestine. pic.twitter.com/ayuVf3EN2F
— Chris Hutchinson (@ChrisHu34451470) September 20, 2025
Αυστηρή γλώσσα κατά Ισραήλ/ΗΠΑ/ΕΕ από τον εκπρόσωπο της Παλαιστίνης στην Αυστρία
Ο επίσημος εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στην Αυστρία, Σαλάχ Αμπντέλ Σαφί, επέκρινε σφοδρά τις δυτικές κυβερνήσεις σύμφωνα με το Vienna. Πριν από τρεις μήνες, η Γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε ότι «το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για εμάς», κάτι που είναι αλήθεια, δήλωσε ο Σαφί σε ομιλία του στην αρχή της διαδήλωσης.
Σύμφωνα με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε εκκενώσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αλλά ως «παράνομο κράτος» φυσικά δεν το έκανε, δήλωσε ο διπλωμάτης.
«Επειδή το Ισραήλ έχει πίσω του το παράνομο κράτος των ΗΠΑ και δειλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, και επειδή το Ισραήλ έχει μέσα ενημέρωσης που δεν λένε την αλήθεια, αλλά είναι συνεργοί», εξήγησε ο Σάφι και ζήτησε, να λογοδοτήσουν τόσο οι κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης, όσο και οι εταιρείες που συνεργάζονται με το Ισραήλ για την συνέργειά τους στην ανθρωπιστική καταστροφή.
Όλα τα 145 κράτη που ψήφισαν υπέρ αυτής της απόφασης του ΟΗΕ έχουν νομική υποχρέωση να μποϊκοτάρουν και να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ισραήλ. Χαιρέτισε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους που ανακοίνωσαν ορισμένα δυτικά κράτη τις επόμενες ημέρες, αλλά τόνισε ότι «πρώτα πρέπει να τερματιστεί η γενοκτονία».
