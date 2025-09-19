Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση όπλων αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ, προχωρώντας παρά την πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ και την εντατικοποίηση της επίθεσης στη Γάζα, που έχουν προκαλέσει έντονη καταδίκη στην Ευρώπη και ον κόσμο, όπως αποκαλύπτει η Washington Post.

Οι προτεινόμενες πωλήσεις περιλαμβάνουν μια συμφωνία αξίας 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα AH-64 Apache, που θα διπλασιάσουν σχεδόν τον τρέχοντα στόλο του Ισραήλ. Η κυβέρνηση ζητά επίσης την έγκριση μιας συμφωνίας αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 3.250 οχήματα εφόδου πεζικού για τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε η εφημερίδα The Wall Street Journal.

Τα όπλα θα παραδοθούν σε δύο έως τρία χρόνια, όπως ανέφερε πηγή της εφημερίδας/ιστοσελίδας. Τα όπλα θα πληρωθούν από την εξωτερική στρατιωτική χρηματοδότηση που παρέχει η Αμερική, σύμφωνα με τα έγγραφα. Το Ισραήλ «αγοράζει» τα περισσότερα από τα αμερικανικής κατασκευής όπλα του χρησιμοποιώντας τα χρήματα των αμερικανών φορολογουμένων, με την μορφή ετήσιας στρατιωτικής βοήθειας.

Σε αυτό το στάδιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητά την έγκριση των τεσσάρων κορυφαίων ηγετών των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Οι ηγέτες των δύο επιτροπών συνήθως πρέπει να υπογράψουν σημαντικές συμφωνίες για την πώληση (σ.σ. δωρεά) όπλων στο εξωτερικό πριν η κυβέρνηση στείλει ευρύτερη ειδοποίηση στο Κογκρέσο και στο κοινό.

Η πρόταση του Ισραήλ υποβλήθηκε πριν την επίθεση στο Κατάρ

Η πρόταση για την πώληση όπλων υποβλήθηκε για πρώτη φορά στους ηγέτες του Κογκρέσου πριν από περίπου ένα μήνα, πριν από την επίθεση του Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου στο Κατάρ, με στόχο την ηγετική ομάδα της Χαμάς που συνεδρίαζε πάνω στο προτεινόμενο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης. Η κυβέρνηση συνέχισε να επιδιώκει την έγκριση της πώλησης μετά την ισραηλινή επίθεση.

Η ισραηλινή επίθεση κατά της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ προκάλεσε την καταδίκη των άλλων περιφερειακών εταίρων της Αμερικής ως επίθεση κατά ενός κυρίαρχου κράτους και «εξόργισε» τον πρόεδρο Τραμπ.

Προσπαθώντας να περιορίσει τη ζημιά, ο Τραμπ φιλοξένησε τον πρωθυπουργό του Κατάρ σε δείπνο και διαβεβαίωσε τον σύμμαχο του Κόλπου ότι δεν θα δεχτεί ξανά επίθεση. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το Κατάρ μετά από ταξίδι στο Ισραήλ.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρούμπιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε στο δικαίωμα του Ισραήλ να επιτίθεται στους ηγέτες της Χαμάς όπου και αν βρίσκονται. Ο Ρούμπιο δεν το αμφισβήτησε.

Οι ΗΠΑ στηρίζουν αταλάντευτα το Ισραήλ

Παρά τις τακτικές εντάσεις στις σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου, η κυβέρνηση του έχει δείξει γενικά ισχυρή υποστήριξη προς το Τελ Αβίβ, το οποίο αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε νέα αιματηρή χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Οργανώσεις αρωγής και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επικρίνει την επίθεση για την επέκταση του πολέμου εν μέσω των δεινών ανθρωπιστικών συνθηκών. Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα το Ισραήλ για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 250 βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ βρέθηκαν στο Ισραήλ αυτές τις ημέρες για το συνέδριο «50 Πολιτείες – 1 Ισραήλ» για μια ξενάγηση στον «ισραηλινό τρόπο ζωής» και την σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών. Ο αριθμός αυτός δείχνει πως το Ισραήλ έχει την δύναμη να περάσει από το Κογκρέσο την χρηματοδότηση των ΗΠΑ στα οπλικά τους συστήματα.