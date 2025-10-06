«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)

Έλλειψη της θεσμικής προστασίας της μητρότητας καθώς και των εργασιακών τους δικαιωμάτων καταγγέλλουν οι αθλήτριες, με επίκεντρο τις γυναίκες που αγωνίζονται σε ομαδικά αθλήματα.

«Δεν έχουμε κανένα προνόμιο, δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη», λέει στο MEGA η Αθηνά Παπαφωτίου, αθλήτρια βόλεϊ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Αθηνά Παπαφωτίου

«Για το βόλεϊ είναι μία ειδική περίπτωση γιατί οι άντρες με τους οποίους προπονούμαστε τις ίδιες ώρες, έχουμε την ίδια προβολή, έχουμε τις ίδιες επιτυχίες, είναι αναγνωρισμένοι ως επαγγελματίες, και οι γυναίκες, όπως και κάθε άλλο γυναικείο άθλημα, είναι στην αφάνεια».

«Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναγνώριση αυτού που κάνουμε ως επάγγελμα», λέει η ίδια, τονίζοντας:

«Να δημιουργήσουμε το πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στις γυναίκες να πετύχουν αυτά που μπορούν και κάνουν με τις δικές τους ανάγκες. Είναι θέμα δικαιοσύνης και πρόσβασης».

Από την πλευρά της η Ελισάβετ Πεσιρίδου, Ολυμπιονίκης στίβου, επισημαίνει:

«Στην Ελλάδα ο αθλητισμός δεν είναι επάγγελμα, είναι χόμπι. Από εκεί και πέρα, εφόσον είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός τα περισσότερα αθλήματα, δεν υπάρχει καμία ασφάλιση, κανένα ένσημο, παρά μόνο στην ευχέρεια κάποιας ιδιωτικής εταιρίας να ασφαλίσει κάποιους αθλητές».