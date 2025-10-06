Τάισον για Λουτσέσκου: «Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο»

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες μετά τις 14 Σεπτεμβρίου, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 2-1 στην Τούμπα. Ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Τάισον, ο οποίος με το γκολ του έκανε το πρώτο βήμα για την ανατροπή του «δικεφάλου του βορρά».

Ο Βραζιλιάνος, στην τελευταία του φάση στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ορτέγκα και νίκησε τον Τζολάκη σε τετ-α-τετ, για να κάνει το 1-1. Μετά το γκολ, γύρισε στον πάγκο και φάνηκε να λέει στον Ραζβάν Λουτσέσκου «Τώρα βγάλε με!».

Η αγκαλιά του Τάισον με τον Λουτσέσκου και η δήλωση

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν άλλαξε την απόφασή του και αντικατέστησε τον Τάισον, ενώ η κάμερα «έπιασε» την αγκαλιά των δύο μετά την αλλαγή.

Μετά τον αγώνα, ο 37χρονος ξεκαθάρισε την κατάσταση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Λουτσέσκου, αντιθέτως έχει μεγάλη αγάπη για τον προπονητή του. Παράλληλα πρόσθεσε ότι η ένταση ήταν εκείνης της στιγμής και δεν κράτησε περισσότερο.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Εντάσεις υπάρχουν σε κάθε οικογένεια! Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και τον σέβομαι πολύ! Μην δημιουργείτε προβλήματα. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο».