ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα

Στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρεται ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Πάρις Κουκουλόπουλος, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε τον κύκλο της».

Όπως τονίζει ο κ. Κουκουλόπουλος, «η κυβέρνηση, λοιπόν, έπεσε έξω στο ρυθμό ανάπτυξης που κλείνει χαμηλότερα από τις προβλέψεις της πριν ένα χρόνο και αντίστροφα στον πληθωρισμό που κλείνει ψηλότερα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το “τέρας” της ακρίβειας, που μαστίζει τα νοικοκυριά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα, γιατί οι ίδιοι το δημιούργησαν χέρι- χέρι με τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ, που λυμαίνονται τη χώρα».

Τέλος, υπογραμμίζει πως «χωρίς πραγματική ανάπτυξη και ικανοποιητικές αμοιβές στους εργαζόμενους και με το κόστος ζωής στα ύψη, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται παγιδευμένη σε διαρκή λιτότητα και τα μέτρα της ΔΕΘ δεν πρόκειται να αλλάξουν τη ζοφερή πραγματικότητα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πάρι Κουκουλόπουλου:

«Η προσεκτική ανάγνωση του προσχεδίου Προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, επιβεβαιώνει αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε τον κύκλο της.

Πριν τις προβλέψεις για το 2026, αξίζει να σταθούμε στα μεγέθη του Προϋπολογισμού της φετινής χρονιάς, που αναθεωρούνται με το προσχέδιο. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έπεσε έξω στο ρυθμό ανάπτυξης που κλείνει χαμηλότερα από τις προβλέψεις της πριν ένα χρόνο και αντίστροφα στον πληθωρισμό που κλείνει ψηλότερα.

Δεν είναι η πρώτη φορά, πρόκειται για δυο μέτωπα στα οποία σταθερά αποτυγχάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

Είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το “τέρας” της ακρίβειας, που μαστίζει τα νοικοκυριά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα, γιατί οι ίδιοι το δημιούργησαν χέρι- χέρι με τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ, που λυμαίνονται τη χώρα.

Στάθηκαν ανίκανοι να αξιοποιήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, γιατί το μόνο σχέδιο που είχαν και υπηρέτησαν “μέχρι κεραίας” ήταν η προνομιακή χρηματοδότηση των φίλων τους.

Στο δικό τους Μεσοπρόθεσμο, Ιούλιος 2021, είχαν προβλέψει πραγματική ανάπτυξη για τα έτη 2023-25, σωρευτικά, στο 12,3% και επιτυγχάνουν μόλις 6,3%, δηλαδή σχεδόν το μισό.

Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη της κυβέρνησης για πραγματική ανάπτυξη λίγο πάνω από το 2% το 2026, αυτή βασίζεται στην προσδοκία απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπόθεση ιδιαίτερα δύσκολη με βάση τις θλιβερές επιδόσεις της μέχρι σήμερα. Το πραγματικό ερώτημα που δεν απαντάει το προσχέδιο είναι η επόμενη μέρα, αφού το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται στα τέλη του 2026.

Όσο για την ορατή αποκλιμάκωση του χρέους, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στον πληθωρισμό και στα πλεονάσματα της υπερφορολόγησης. Με στοιχειώδη αναπτυξιακή αξιοποίηση των πόρων που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το χρέος θα είχε αποκλιμακωθεί ταχύτερα και κυρίως με πιο υγιή τρόπο.

Χωρίς πραγματική ανάπτυξη και ικανοποιητικές αμοιβές στους εργαζόμενους και με το κόστος ζωής στα ύψη, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται παγιδευμένη σε διαρκή λιτότητα και τα μέτρα της ΔΕΘ δεν πρόκειται να αλλάξουν τη ζοφερή πραγματικότητα.

Η συνέχεια αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα στη σχετική συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής».