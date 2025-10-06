Αντρέας Γεωργίου: Φωτογραφίζει τη νεογέννητη κόρη του

Μια ιδιαίτερα γλυκιά ανάρτηση μοιράστηκε ο Αντρέας Γεωργίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας τη νεογέννητη κόρη του.

Η ανάρτηση με τη μικρή

Το μεσημέρι της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, ο Αντρέας Γεωργίου ανάρτησε μια ακόμα φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram, όπου ποζάρει με την κόρη του στον καναπέ, έχοντας δίπλα τους και το αγαπημένο τους σκυλάκι.

Ο Αντρέας Γεωργίου είπε πρόσφατα στην εκπομπή Buongiorno για τη σύζυγο του και το μωρό

«Το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, με όλη τη δυσκολία.

Μέσα σε όλο αυτό, το πιο σημαντικό για εμένα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Μόνο αυτό φοβάμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα σε μια τέτοια στιγμή.

Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως βιώνοντας έναν τοκετό, μια εγκυμοσύνη και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τις βλέπω, έχω ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό. Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της, γιατί ο [ρόλος του πατέρα είναι πιο περιοριστικός].

Εγώ [για παράδειγμα], δεν μπορώ να θηλάσω το παιδί.

Αν μπορούσα θα το έκανα. Η Σιμώνη είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα, όσο κι αν με δυσκολεύει αυτό κάποιες στιγμές. Είμαστε πολύ καλά. Κάθε μέρα και μια καινούργια περιπέτεια».