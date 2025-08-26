Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – οι πρώτες φωτό

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, μετά τον ερχομό του πρώτου παιδιού τους.

Η συγκινητική ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του

Ο Αντρέας Γεωργίου δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες, μέσα από το μαιευτήριο.

«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.

Αντρέας Γεωργίου: «Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης»

Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια», έγραψε ο Αντρέας Γεωργίου.

Η πρόταση γάμου

«Είχα οργανώσει να πάμε μετά στη Νέα Υόρκη, γιατί εγώ είχα ζήσει εκεί και είχα κάνει τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και πάντα της έλεγα ιστορίες από την πόλη αυτή.

Επειδή το ταξίδι συνέπιπτε και με τη μέρα που “έφυγε” η γιαγιά μου, ήθελα να βάλω σε αυτή την ημερομηνία και κάτι ευχάριστο. Είχα βρει τη λίμνη με τις βαρκούλες στο Σέντραλ Παρκ την ώρα που έπεφτε ο ήλιος για να είναι ειδυλλιακό το σκηνικό.

Είχα κλείσει να μείνουμε στο Plaza, όπου είχε γυριστεί το “Μόνος στο σπίτι”, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, γιατί ήθελα να το ζήσουμε σαν παραμύθι. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο να περάσουμε απέναντι στο πάρκο και ο δρόμος είναι κλειστός γιατί εκείνη τη μέρα γίνεται ο μεγάλος μαραθώνιος της Νέας Υόρκης.

Κάνουμε παράκαμψη, αργούμε και οι βαρκούλες έχουν κλείσει», περιέγραψε.

«Σταματάει η Σιμώνη για χοτ ντογκ, εγώ να είμαι ανυπόμονος και να με ρωτάει: “Μα τι έχεις πάθει σήμερα;”. Κι εγώ να έχω ιδρώσει από το άγχος μου γιατί δεν είχα ξανακάνει πρόταση γάμου, όπως καταλαβαίνεις.

Φτάνουμε εκεί, κλειστές οι βαρκούλες, βλέπω έναν βράχο και της λέω: “Πάμε να καθίσουμε εκεί”. Ε, και της έκανα την πρόταση», αποκάλυψε ο ηθοποιός.