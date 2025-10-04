Τις… ευλογίες του για επιθέσεις με drones σε δύο πλοία στις αρχές του περασμένου μήνα, τα οποία ήταν μέρος ενός στολίσκου με προορισμό τη Γάζα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους υποστηρικτές, έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών που ενημερώθηκαν για το θέμα δήλωσαν στο CBS News ότι στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ένα υποβρύχιο και έριξαν εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι Sidi Bou Said της Τυνησίας, προκαλώντας πυρκαγιά.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Οι επιθέσεις με εντολή Νετανιάχου σε πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν drones από υποβρύχιο και έριξαν εμπρηστικούς μηχανισμούς κατά των πλοίων που ήταν αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με το CBS News.

Ο στολίσκος Global Sumud, αποτελείτο από περίπου 45 πλοία στα οποία επέβαιναν πολιτικές προσωπικότητες και φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες. Απέπλευσε από την Ισπανία τον Σεπτέμβριο με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Την Τετάρτη το βράδυ το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει πλοία του στολίσκου, αφού προειδοποίησε τα πληρώματά τους ότι εισέρχονται σε ύδατα τα οποία ελέγχει το Ισραήλ. Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία στολίσκου συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης.

Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων, η χρήση εμπρηστικών όπλων εναντίον άμαχου πληθυσμού ή πολιτικών αντικειμένων απαγορεύεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

«Η ισραηλινή εμπλοκή δεν θα μας εξέπληττε»

«Η επιβεβαίωση της ισραηλινής εμπλοκής δεν θα μας εξέπληττε. Απλώς θα αποκάλυπτε ένα μοτίβο αλαζονείας και ατιμωρησίας τόσο τραγελαφικό που δεν μπορεί να ξεφύγει από την τελική κρίση», ανέφερε ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Η δήλωση πρόσθεσε: «Είτε ο σκοπός αυτών των επιθέσεων ήταν να μας σκοτώσουν, να μας τρομάσουν ή να ακινητοποιήσουν τα σκάφη μας, έθεσαν απερίσκεπτα σε κίνδυνο αμάχους και εθελοντές ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ο κόσμος πρέπει να λάβει υπόψη: οι προσπάθειες φίμωσης, εκφοβισμού ή παρεμπόδισης της δέσμευσής μας στον παλαιστινιακό σκοπό και τον λαό δεν θα επιτύχουν. Ζητούμε επείγουσες, ανεξάρτητες έρευνες για αυτές τις επιθέσεις και πλήρη λογοδοσία από τους υπεύθυνους».

Τον Σεπτέμβριο, οι τυνησιακές αρχές αμφισβήτησαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έριχναν εμπρηστικούς μηχανισμούς. Φιλοϊσραηλινοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι οι πυρκαγιές ξεκίνησαν επειδή οι ακτιβιστές δεν χρησιμοποίησαν σωστά ένα φωτοβολίδα.