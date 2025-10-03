newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 21:26

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου

Η αποκατάσταση της ύδρευσης είναι δοκιμαστική και αφορά μόνο το κεντρικό τμήμα στη Γάζα. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι τεράστιες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν έχουν μέσα να αποθηκεύσουν νερό

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Η παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων (PWA) ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι αποκαταστάθηκε, σε δοκιμαστική βάση, η υδροδότηση μέσω του Ισραήλ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες διακοπής του νερού. Το Ισραήλ έκοψε το νερό στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στη συνέχεια είπε ότι αποκατέστησε μέρος της παροχής νερού, στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι η παροχή του νερού ήταν ακανόνιστη, ενώ θεωρήθηκε μέσο πίεσης προς τους κατοίκους.

Αγώνας για αποκατάσταση του δικτύου

Η κρίση του νερού, προϋπήρχε του πολέμου. Ωστόσο, επιδεινώθηκε τρομερά το τελευταίο διάστημα, παράλληλα με τον πλήρη αποκλεισμό της εισόδου τροφίμων από το Ισραήλ που οδήγησε σε λιμό τον θύλακα. Επιπλέον, η έλλειψη νερού συνέβαλε στην επιδείνωση ασθενειών και στην κατάσταση λιμού στον θύλακα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής περιόδου, οι ομάδες της αποκατέστησαν τις ροές νερού στις κοινότητες που ήταν συνδεδεμένες με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Αυτές καλύπτουν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν ή εκτοπίζονται στο Αλ-Μαγκάζι, το Αλ-Μπουρέιτζ, το Νούσεϊράτ και το Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ.

Μεγάλες ζημιές

Ο αγωγός, που ανήκει στην ισραηλινή δημόσια εταιρεία Mekorot, εφοδιάζει πολλές πόλεις στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ωστόσο, δημοσιογραφικά δεν έχει επαληθευθεί αν όντως έχει επανέλθει το νερό στην περιοχή αυτή, καθώς η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

Σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπιστικών οργανώσεων WASH, που εργάζεται υπό την εποπτεία του ΟΗΕ για ζητήματα ύδρευσης και υγιεινής στη Γάζα, οι περισσότεροι σωλήνες ύδρευσης έχουν υποστεί ζημιές. Αιτία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί. Επίσης, επισημαίνει ότι, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας ζουν σε καταυλισμούς εκτοπισμένων δεν έχουν τα μέσα να αποθηκεύσουν νερό. Επίσης, το 80% των υποδομών έχουν καταστραφεί.

Νερό από βυτιοφόρα

Για τους εκτοπισμένους κατοίκους της Γάζας, που ζουν σε αυτοσχέδια καταφύγια και καταυλισμούς γύρω από την πόλη, συχνά η μόνη πηγή νερού είναι προσωρινά σημεία διανομής. Αυτά έχουν στηθεί από ανθρωπιστικές ομάδες και προμηθεύουν τους κατοίκους με νερό από βυτιοφόρα οχήματα ή από βρύσες που τοποθέτησαν μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επιπλέον, οι κάτοικοι διαρκώς αναγκάζονται να μετακινούνται λόγω των ισραηλινών επιθέσεων και εντολών εκκένωσης.

REUTERS/Mahmoud Issa

Ευχαριστώντας για τη βοήθειά τους πολλούς παράγοντες, όπως τη Unicef, η PWA διευκρίνισε ότι συντόνισε τις ενέργειές της με τις ισραηλινές αρχές. Έτσι κατόρθωσε να αποκτήσει πρόσβαση στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και να επιδιορθώσει μέρος των αγωγών. Ωστόσο τόνισε ότι η ζώνη αυτή στη Γάζα είναι «επικίνδυνη, λόγω της ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας».

Ο Cogat, ο οργανισμός του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για ενημέρωση. Ωστόσο, στα μέσα Σεπτεμβρίου είχε ανακοινώσει ότι επιδιορθώνονται οι αγωγοί μεταφοράς του νερού στη Γάζα.

«Η επιδιόρθωση του δικτύου των αγωγών, που έχει υποστεί τεράστιες ζημίες, είναι συσσίφειο έργο, επειδή επιδιορθώνεται αλλά δεν ξέρουμε πότε θα καταστραφεί και πάλι», σχολίασε πηγή του ΟΗΕ που ασχολείται με αυτά τα θέματα.

Η PWA, η οποία υπάγεται στην Παλαιστινιακή Αρχή, εξακολουθεί να λειτουργεί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία το 2007. Εδώ και έναν χρόνο εργάζεται για την επαναφορά της υδροδότησης στον θύλακα.

Σύνταξη
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
