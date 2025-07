Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν 43 Παλαιστίνιους, κυρίως ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά σ’ ένα σημείο διανομής νερού, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς οδηγούνται σε αδιέξοδο (φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, από το σημείο διανομής νερού που χτύπησαν οι ισραηλινές δυνάμεις, σκοτώνοντας και γυναικόπαιδα).

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι εμποδίζουν αυτές τις διαπραγματεύσεις, που άρχισαν στις 6 Ιουλίου στην Ντόχα με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών, για να τεθεί τέλος σ’ έναν πόλεμο 21 μηνών που ξέσπασε μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στη Νουσεϊράτ σκοτώθηκαν 10 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, κοντά σε σημείο διανομής πόσιμου νερού

«Who told you to go fill up water? We’ve been thirsty for three months, we don’t want water.» The father and brother of the child Seraj Ibrahim from Nuseirat refugee camp cry out in a heartbreaking scene after Seraj along with other nine people were killed in Israel’s attack on… pic.twitter.com/zm9h3LMmUY — Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2025

Επτά υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποίησαν το Σάββατο ότι η έλλειψη καυσίμων στη Γάζα έφθασε σε «κρίσιμο επίπεδο» και συνιστά μια «νέα αβάσταχτη μάστιγα» για «έναν πληθυσμό που βρίσκεται στα πρόθυρα του λιμού».

Στο πολιορκημένο έδαφος, 43 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Palestinians pray over some of the victims of the deadly Israeli massacre, carried out this morning in Nuseirat refugee camp, central Gaza. The attack targeted a water distribution point, killing at least 13 innocent civilians, the majority of them children. pic.twitter.com/DXvPD7UJ9M — Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2025

Μεταξύ αυτών, 11 Παλαιστίνιοι εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε αγορά της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, και τρεις άλλοι στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αλ Μαουάσι, στον νότο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Στη Νουσεϊράτ, στο κέντρο της Γάζας, 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 10, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κοντά σε σημείο διανομής πόσιμου νερού, πρόσθεσε ο Μπασάλ.

«Τεχνικό λάθος»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχος του ήταν ένα μέλος του Ισλαμικού Τζιχάντ, ένοπλης οργάνωσης, συμμάχου της Χαμάς, αλλά παραδέχτηκε ότι το πυρομαχικό έπεσε δεκάδες μέτρα από τον στόχο του λόγω «τεχνικού λάθους». «Το περιστατικό εξετάζεται», πρόσθεσε.

GAZA: At least 10 Palestinians were killed following an Israeli attack on water distribution site in the Nuseirat Refugee Camp. The Israeli army says this was the result of a “technical malfunction.” Most of the dead are children. pic.twitter.com/H4oClviTC4 — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) July 13, 2025

Δήλωσε επίσης ότι η ισραηλινή αεροπορία, σε διάστημα 24 ωρών, «έπληξε περισσότερους από 150 στόχους τρομοκρατών στη Γάζα».

