Κλείνει εκτάκτως σήμερα το Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας

Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, αναφέρει ότι η εν λόγω απόφαση ελήφθη έπειτα από το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για επιδείνωση του καιρού.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με εκδήλωση έντονων καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, η κακοκαιρία θα πλήξει μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων, μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και από τις πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

Φαράγγι της Σαμαριάς: Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει επιδείνωση του καιρού, ανακοινώνει ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή, ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς κλείνει εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, και από τις δύο εισόδους του».