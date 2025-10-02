Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής (pic)

Με τρεις αναμετρήσεις σε Μονακό, Τουρκία και Γαλλία ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Euroleague με την οποία ξεκίνησε η νέα αγωνιστική περίοδος. Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία.

Στα σημερινά ματς η Ζάλγκιρις πέρασε από την έδρα της Μονακό με 89-84, η Φενέρμπαχτσε είχε εύκολο έργο απέναντι στην Παρί, ενώ η Βαλένθια επέστρεψε με νίκη στη διοργάνωση επικρατώντας της Βιλερμπάν με 80-77.

Χθες (30/9) θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπασκόνια εκτός έδρας με 102-96, ενώ ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 87-79 στο ΟΑΚΑ, έτσι οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-0.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 103-87

Dubai BC – Παρτίζαν 89-76

Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 82-92

Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου 87-79

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102

Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

Μονακό – Ζάλγκιρις Κάουνας 84-89

Φενέρμπαχτσε – Παρί 96-77

Βιλερμπάν – Βαλένθια 77-80

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague

Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 2/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 2/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 2/10 στις 21:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 3/10 στις 20:00

Μονακό – Dubai BC 3/10 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/10 στις 20:30

Βιλερμπάν – Μπασκόνια 3/10 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 3/10 στις 21:15

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 3/10 στις 21:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 3/10 στις 22:30