Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής (pic)
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής.
Με τρεις αναμετρήσεις σε Μονακό, Τουρκία και Γαλλία ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Euroleague με την οποία ξεκίνησε η νέα αγωνιστική περίοδος. Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία.
Στα σημερινά ματς η Ζάλγκιρις πέρασε από την έδρα της Μονακό με 89-84, η Φενέρμπαχτσε είχε εύκολο έργο απέναντι στην Παρί, ενώ η Βαλένθια επέστρεψε με νίκη στη διοργάνωση επικρατώντας της Βιλερμπάν με 80-77.
Χθες (30/9) θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπασκόνια εκτός έδρας με 102-96, ενώ ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 87-79 στο ΟΑΚΑ, έτσι οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-0.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 103-87
Dubai BC – Παρτίζαν 89-76
Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 82-92
Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου 87-79
Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102
Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 74-68
Μονακό – Ζάλγκιρις Κάουνας 84-89
Φενέρμπαχτσε – Παρί 96-77
Βιλερμπάν – Βαλένθια 77-80
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague
Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 2/10 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 2/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 2/10 στις 21:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 3/10 στις 20:00
Μονακό – Dubai BC 3/10 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/10 στις 20:30
Βιλερμπάν – Μπασκόνια 3/10 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 3/10 στις 21:15
Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 3/10 στις 21:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 3/10 στις 22:30
