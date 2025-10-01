newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Ελλάδα 01 Οκτωβρίου 2025 | 23:22

Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Κακοκαιρία πλήττει την Κέρκυρα με τα έντονα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ της Τετάρτης (01/10). Ήδη ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού ζευγαριού στην περιοχή των Περουλάδων στο Ακρωτήρι Δράστης

Συγκεκριμένα στο μήνυμα που εστάλη αναφέρονται τα εξής: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (φωτογραφία αρχείου) με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων. Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Το μεσημέρι συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα.

Η μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί την Πέμπτη (02/10) σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Έκτακτο Δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Economy
Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Λάρισα 01.10.25
Λάρισα 01.10.25

Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι
Champions League 02.10.25
Champions League 02.10.25

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι

Η Σίτι δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της στη League Phase του Champions League, καθώς ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Νίκο Γκονζάλες έδωσε την ευκαιρία στη Μονακό να ισοφαρίσει σε 2-2 με πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)
Ποδόσφαιρο 01.10.25
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)

Μπορεί να αγχώθηκε, όταν η Μπιλμπάο μείωσε (2-1), όμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ έδειξε ότι είναι το αφεντικό. Οι αλλαγές του Βαλβέρδε άλλαξαν την εικόνα των Ισπανών που είχαν ευκαιρίες και για το 2-2

Βάιος Μπαλάφας
Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες
Συλλήψεις 01.10.25
Συλλήψεις 01.10.25

Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες

Οι διαδηλωτές στο Μαρόκο φωνάζουν συνθήματα ζητώντας βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύνταξη
«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια
Σοφία ζωής 01.10.25
Σοφία ζωής 01.10.25

«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια

Από το παιδικό της όνειρο, εμπνευσμένο από τον Ταρζάν, μέχρι το σπάσιμο των ακαδημαϊκών κανόνων και την ίδρυση ενός παγκόσμιου κινήματος, η ζωή της Δρ Τζέιν Γκούντολ υπήρξε ένα αδιάκοπο μάθημα θάρρους, ενσυναίσθησης και ελπίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός
Κοπεγχάγη 01.10.25
Κοπεγχάγη 01.10.25

Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για τη «δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο» για την Ευρώπη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μπάσκετ 01.10.25
Μπάσκετ 01.10.25

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σύνταξη
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο