Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.
Κακοκαιρία πλήττει την Κέρκυρα με τα έντονα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ της Τετάρτης (01/10). Ήδη ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού ζευγαριού στην περιοχή των Περουλάδων στο Ακρωτήρι Δράστης
Συγκεκριμένα στο μήνυμα που εστάλη αναφέρονται τα εξής: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (φωτογραφία αρχείου) με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων. Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους.
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Το μεσημέρι συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα.
Η μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί την Πέμπτη (02/10) σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Έκτακτο Δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).
Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.
Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
