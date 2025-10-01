Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την επερχόμενη κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα.

Ήδη ισχυρές καταιγίδες πλησιάζουν τα νησιά του Ιουνίου και τη δυτική Πελοπόννησο και ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα που εστάλη αναφέρονται τα εξής: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Το μεσημέρι συνεδρίαση η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα. Με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το έκτακτο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Ζάκυνθος

Ενδεικτική είναι ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτης 1/10/2025, έως το απόγευμα της Πέμπτης 2/10/2025, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν τη Ζάκυνθο με μέγιστη επικινδυνότητα από τις 4.00πμ. – 10.πμ.

Μεγάλη Προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι κάτοικοι του Κεντρικού και Νότιου τμήματος του νησιού, κυρίως όμως οι κάτοικοι της Πόλης και του Βασιλικού.

Επειδή υπάρχει η πιθανότητα να πέσουν μεγάλη ύψη βροχής, γίνετε έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρή βροχόπτωση, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε φαινόμενα κατολισθήσεων καλούνται να είναι οι κάτοικοι όλων των ευάλωτων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές καθώς και αυτών που είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν.