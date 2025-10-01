Ο καιρός χειροτερεύει τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις που αναμένεται το διήμερο Πέμπτη 2/10 και Παρασκευή 3/10.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Καιρός: Η πρόγνωση του Meteo

Βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει την Ελλάδα από τα δυτικά θα προκαλέσει ισχυρή κακοκαιρία κατά το διήμερο Πέμπτης 2/10 – Παρασκευής 3/10, τονίζει και το Meteo.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες

η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, από το βράδυ της Τετάρτης 01/10 βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο.

Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 2/10 τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστούν από το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα της Πέμπτης 2/10, στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 2/10 και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα της Πέμπτης 2/10.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται (Χάρτης 1) τις πρώτες ώρες, (Χάρτης 2) το πρωί και (Χάρτης 3) τις πρώτες βραδινές ώρες της Πέμπτης 2/10.

Η πτώση της θερμοκρασίας κατά τόπους θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου

Σε ό,τι αφορά την Παρασκευή 3/10, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κρήτη και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση την Πέμπτη 2/10 στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή 3/10 στην υπόλοιπη χώρα. Η πτώση θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 10 °C.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθούν τα παρακάτω: