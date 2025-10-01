«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Καμπανάκι κινδύνου για την επερχόμενη ισχυρή καταιγίδα κρούει ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, χαρακτηρίζοντάς την «ύπουλη και επικίνδυνη εξαιτίας της ζεστής θάλασσας». Συγκεκριμένα για την Αττική αναφέρει ότι το πέρασμά της θα σημειωθεί τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης.

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας – που σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ θα χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας – θα είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις πάνω στο Π την Πέμπτη, από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια.

«Την Παρασκευή Μακεδονία – Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές» σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ θυελλώδεις ανέμους θα έχουμε κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο.

Ο κ. Τσατραφύλλιας συνεχίζει λέγοντας ότι θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m).

Επιδείνωση του καιρού λόγω ψυχρών αέριων μαζών στην ανώτερη ατμόσφαιρα που θα έρθουν στην Ελλάδα μέσω Αδριατικής

Κακοκαιρία: Ο παράγοντας θερμοκρασία στη θάλασσα

Ο κ. Τσατραφύλλιας εξηγεί στην ίδια ανάρτηση ότι η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της.

Ειδικότερα, αυτό αφορά την ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού) και την τροποποίηση της κίνησης. Όπως διευκρινίζει ο ίδιος, όταν η θάλασσα είναι ζεστή εξατμίζεται περισσότερη υγρασία, στη συνέχεια τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού.

Ως προς την τροποποίηση κίνησης, η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού. «Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να ‘τραβήξει’ το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν» καταλήγει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρά φαινόμενα φέρνει η κακοκαιρία που αναμένεται για το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής και θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ.

Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.