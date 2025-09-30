newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Βουτιά της θερμοκρασίας, θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες – Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία «τύπου Π»
Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:03

Βουτιά της θερμοκρασίας, θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες – Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία «τύπου Π»

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ στη βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείονται και χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα.

Σύνταξη
Απότομη αλλαγή του καιρού προβλέπεται για το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Ακόμα και χιόνι δεν αποκλείεται να πέσει την Παρασκευή στο Καϊμακτσαλάν και άλλες περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στη Βόρεια Ελλάδα, εκτιμούν οι μετεωρολόγοι.

«Από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα Δυτικά ηπειρωτικά ενώ μέχρι το πέρας της Πέμπτης τα φαινόμενα θα έχουν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην Αττική, βροχές και πιθανώς καταιγίδες αναμένονται την Πέμπτη, πρόσθεσε o μετεωρολόγος

« Την Παρασκευή το πρωί τα ισχυρά φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου ενώ ταυτόχρονα θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιο ήπιες όμως εντάσεις. Σταδιακά μέχρι το πέρας της Παρασκευής φαίνεται ότι το σύστημα αυτό θα παύει να μας επηρεάζει και θα μείνουν απλά κάποιες λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο» γράφει ο κ. Καλλιάνος.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα και να δώσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη Δυτική  και Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, κάτι που σημαίνει ότι η κακοκαιρία θα έχει σχήμα «Π», εκτίμησε ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να φτάσει τους 8 βαθμούς στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι προβλέπονται για το Ιόνιο.

Στο Ανατολικό Αιγαίο, αντίθετα, αναμένονται θυελλώδεις νοτιάδες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη

Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στη Θράκη.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από το βράδυ θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και από το απόγευμα νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Μικρές ποσότητες χιονιού δεν αποκλείετια να πέσουν στο Καϊμακτσαλάν

Μικρές ποσότητες χιονιού δεν αποκλείετια να πέσουν στο Καϊμακτσαλάν

Πρόγνωση για την Πέμπτη

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά αλλά μετά το μεσημέρι στα δυτικά και το βράδυ στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

