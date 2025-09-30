Κρύος θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες, καθώς κακοκαιρία πρόκειται να πλήξει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τους Ιταλούς μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θεαματική αλλαγή, η οποία θα επηρεάσει και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, η ψυχρή εισβολή θα «χτυπήσει» έντονα την Ιταλία, τα Βαλκάνια και ιδιαίτερα την Ελλάδα, φέρνοντας ισχυρές βροχές, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας έως και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με το Weather Analysis Greece, στο τέλος της εβδομάδας έντονη αλλαγή του καιρού θα υπάρξει στη βόρεια Ελλάδα, καθώς από την Τετάρτη έως και το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν θεαματική πτώση.

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Πέμπτης η θερμοκρασία αναμένεται να μην ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ το πρωί της Παρασκευής θα πέσει σε μονοψήφιες τιμές – περίπου 9 βαθμοί στο κέντρο της πόλης και γύρω στους 6 με 7 στα προάστια, με τη συνοδεία ισχυρού και ψυχρού βαρδάρη. Πρόκειται για θερμοκρασίες που σπάνια εμφανίζονται αυτή την εποχή.

Εάν διατηρηθεί ο υετός το απόγευμα της Παρασκευής, δεν αποκλείεται η Φλώρινα να καταγράψει την πρώτη χιονόπτωση του φθινοπώρου, ενώ οι ορεινοί όγκοι της δυτικής Μακεδονίας και της δυτικής Θεσσαλίας αναμένεται να ντυθούν στα λευκά.

Οι μετεωρολόγοι υπογραμμίζουν ότι το κύμα κακοκαιρίας δεν θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις βροχές, αλλά την απότομη πτώση της θερμοκρασίας που θα δώσει πρόωρο χειμωνιάτικο χρώμα στη βόρεια χώρα.

Πώς θα είναι ο καιρός την Τετάρτη

Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στη Θράκη.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από το βράδυ θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και από το απόγευμα νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση της Πέμπτης

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.