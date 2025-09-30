newspaper
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές σε αρκετές περιοχές – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία
Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:15

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές σε αρκετές περιοχές – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο καιρός ανά περιοχή - Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Η χώρα «κατεβάζει ρολά», καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων και σωματείων στην γενική απεργία αναμένεται μαζική. Ποια είναι τα αιτήματα και πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύνταξη
Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου
Πότε πέθανε 29.09.25

Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από φυσικά αίτια και δεν προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας στην υπόθεση από τη Βοιωτία.

Σύνταξη
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
Ελλάδα 29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύνταξη
Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025
Ελλάδα 29.09.25

Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025

Όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. η παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση περιστατικών παραβατικότητας

Σύνταξη
Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις
Ελλάδα 29.09.25

Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις

Οι δράστες είχαν κατασκευάσει ειδικές κρύπτες στα τουριστικά λεωφορεία και έφερναν τα παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα - Συνελήφθησαν 10 άτομα

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας

To νέο «ραντεβού» των προοδευτικών Ινστιτούτων- Τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος στην κεντροαριστερά και οι λογαριασμοί χωρίς τον…ξενοδόχο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
