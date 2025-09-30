Καιρός: Νεφώσεις με βροχές σε αρκετές περιοχές – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία
Ο καιρός ανά περιοχή - Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.
Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση ανά περιοχή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
