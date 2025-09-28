newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
28.09.2025 | 23:21
Αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
28.09.2025 | 19:43
Κακοκαιρία: Ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου – Ακυρώθηκαν πτήσεις – Έκλεισε ο δρόμος στον Αλυκανά
Ελλάδα 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:10

Κακοκαιρία: Ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου – Ακυρώθηκαν πτήσεις – Έκλεισε ο δρόμος στον Αλυκανά

Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα – Σε Ζάκυνθο, Πύργο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία.

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με πτήσεις να ακυρώνονται και τους ταξιδιώτες να περνούν μεγάλη ταλαιπωρία.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του χάρτη, με το μεγαλύτερη ύψη βροχής, μέχρι και τις 19:00, να καταγράφονται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Ιόνιο. Στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά από εκείνο της Κεφαλονιάς, εκατοντάδες τουρίστες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Από νωρίς το μεσημέρι, η μειωμένη ορατότητα κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν δεκάδες δρομολόγια. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καταγγέλλουν πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ή τις αεροπορικές εταιρείες, με συνέπεια να φτάνουν κανονικά στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους είχαν ήδη ανατραπεί.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης παρατηρήθηκε συνωστισμός στους χώρους του αερολιμένα (κεντρική φωτό: imerazante.gr), με πολλούς τουρίστες να καταφεύγουν σε υπόστεγα για να προστατευτούν από την έντονη βροχόπτωση, περιμένοντας επί ώρες να λάβουν νεότερες οδηγίες.

Η κατάσταση έως και αργά το βράδυ δεν έχει αλλάξει με εκατοντάδες τουρίστες να βρίσκονται έξω από το αεροδρόμιο έχοντας σχηματίσει μια μεγάλη ουρά.

YouTube thumbnail

Εκατοντάδες επιβάτες καθηλώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, καθώς, λόγω της κακοκαιρίας, δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα φαινόμενα απέχουν για την ώρα από το να χαρακτηριστούν ακραία, δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στο αεροδρόμιο του νησιού.

Έκλεισε η επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Αλυκών

Πίσω στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έκλεισε ο δρόμος του Αλυκανά καθώς υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Το σημείο που έκλεισε είναι στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Αλυκών από τη διασταύρωση που είναι το εργοστάσιο του μαντολάτου.

Στον δρόμο προς τον Αγαλά, στη Λιθακιά, το οδόστρωμα έχει σκεπαστεί από φερτά υλικά – χαλίκια, πέτρες και μεγάλες ποσότητες νερού – δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζακύνθου, ενώ παρούσα είναι και η Τροχαία. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με εξαιρετική προσοχή και σε χαμηλές ταχύτητες.

zantetimes.gr

Νέο κύμα κακοκαιρίας την Πέμπτη

Παρά τις προειδοποιήσεις και τα έκτακτα δελτία της ΕΜΥ, η κακοκαιρία μέχρι στιγμής αποδεικνύεται μάλλον ήπια. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από τα ξημερώματα της Δευτέρας το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί προς τα δυτικά της χώρας.

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
Έλληνες & Ελληνίδες 28.09.25

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης

Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα με το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο
Στη Φιλοθέη 28.09.25 Upd: 21:54

Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα με το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο

Τον αναζητούσε η αστυνομία. Τελικά παρουσιάστηκε σε Α.Τ. και παραδέχθηκε ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και τελεί υπό καθεστώς δέσμευσης.

Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»
«Τέμπη 2023» 28.09.25

Διαψεύδει η Καρυστιανού πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος η Μαρία Καρυστιανού ενώ αναφέρει ότι οι περιοδείες που πραγματοποιούνται από την ίδια και άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη ξεκίνησαν με στόχο να ενημερωθεί η κοινωνία.

Σύνταγμα: «Μέχρι τέλους» με τρεμάμενη φωνή και με τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν ο Πάνος Ρούτσι
Κοσμοσυρροή στο Σύνταγμα 28.09.25 Upd: 21:51

«Μέχρι τέλους» με τρεμάμενη φωνή και με τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν ο Πάνος Ρούτσι

Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα Ρούτσι που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως
Τοξικός αλγόριθμος 28.09.25

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας
Γολγοθάς για Στάρμερ 28.09.25

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα
Εκλογές 28.09.25

Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

