Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη – Απεγκλωβισμοί στη Ζάκυνθο
Η κακοκαιρία που πλήττει από χθες Κυριακή τη χώρα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη και σε νησιά του Ιονίου
Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Βιάννου στην Κρήτη με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια μέσα σε λίγες ώρες. Χθες, Κυριακή, σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, με πτήσεις να ακυρώνονται ενώ η ΟΠΚΕ προχώρησε και σε απεγκλωβισμούς στην περιοχή Αλυκές.
Ειδικότερα, στην περιοχή της Βιάννου στο Ηράκλειο οι δρόμοι γέμισαν με φερτά υλικά που παρέσυραν τα ορμητικά νερά της βροχής όπως φαίνεται στα παρακάτω βίντεο:
Πλημμυρισμένους είναι και οι δρόμοι στον Τσούτσουρα μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες.
Η περιοχή «πνίγηκε» από μεγάλο όγκο νερού που έπεσε και κατέληξε στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο, όπως αναφέρει το Cretalive News.
Απεγκλωβισμοί στη Ζάκυνθο
Δύσκολη ήταν η κατάσταση χθες Κυριακή στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι ΟΠΚΕ απεγκλώβισαν δώδεκα άτομα στην περιοχή Αλυκές.
Στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου – Αλυκών μέχρι και τον Αλυκανά είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η χαμηλή ορατότητα προκάλεσε προβλήματα και στο αεροδρόμιο, με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων.
Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς το απόγευμα της Κυριακής.
