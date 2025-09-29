newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη – Απεγκλωβισμοί στη Ζάκυνθο
Ελλάδα 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:44

Η κακοκαιρία που πλήττει από χθες Κυριακή τη χώρα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη και σε νησιά του Ιονίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Βιάννου στην Κρήτη με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια μέσα σε λίγες ώρες. Χθες, Κυριακή, σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, με πτήσεις να ακυρώνονται ενώ η ΟΠΚΕ προχώρησε και σε απεγκλωβισμούς στην περιοχή Αλυκές.

Ειδικότερα, στην περιοχή της Βιάννου στο Ηράκλειο οι δρόμοι γέμισαν με φερτά υλικά που παρέσυραν τα ορμητικά νερά της βροχής όπως φαίνεται στα παρακάτω βίντεο:

Πλημμυρισμένους  είναι και οι δρόμοι στον Τσούτσουρα μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Η περιοχή «πνίγηκε» από μεγάλο όγκο νερού που έπεσε και κατέληξε στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο, όπως αναφέρει το Cretalive News.

κακοκαιρία

Photo Credits: @Marinos Ftilakis via Μετεωκρήτες

κακοκαιρία

Photo Credits: @Marinos Ftilakis via Μετεωκρήτες

κακοκαιρία

Photo Credits: @Marinos Ftilakis via Μετεωκρήτες

Απεγκλωβισμοί στη Ζάκυνθο

Δύσκολη ήταν η κατάσταση χθες Κυριακή στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι ΟΠΚΕ απεγκλώβισαν δώδεκα άτομα στην περιοχή Αλυκές.

Στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου – Αλυκών μέχρι και τον Αλυκανά είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η χαμηλή ορατότητα προκάλεσε προβλήματα και στο αεροδρόμιο, με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων.

Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς το απόγευμα της Κυριακής.

YouTube thumbnail

Τράπεζες
CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 29.09.25 Upd: 12:06

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε μετά από ένα κρητικό γλέντι. Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
Ελλάδα 29.09.25

Πώς δεν δόθηκαν εγκαίρως απαντήσεις στα ερωτήματα του, πώς «ναρκοθετούνται» τα αιτήματα του και οι τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται πλέον λόγω της αργοπορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη
Βίντεο 29.09.25

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να συγκρούστηκε με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη αποχωρώντας από το σημείο - «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός» λέει ιδιοκτήτης οχήματος που υπέστη φθορές

Σύνταξη
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Έρευνα CEDEFOP 29.09.25

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
Εύγε! 29.09.25

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)
Άλλα Αθλήματα 29.09.25

Ο Λορέντζο Μουζέτι ζήτησε συγγνώμη δύο φορές για τα σχόλιά του μετά τον αγώνα με τον Τζιοβάνι Περικάρντ, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Σύνταξη
Πώς καθορίζει ο καιρός την ευτυχία μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να την πάρουμε στα «χέρια» μας;
Περιβαλλοντική Ψυχολογία 29.09.25

Από τον ήλιο που φέρνει ευφορία μέχρι τις καταιγίδες που μας βαραίνουν, ο καιρός καθορίζει τη διάθεσή μας. Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς επηρεάζει την ψυχική υγεία και πώς μπορούμε να τον «αντιστρέψουμε»

Σύνταξη
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 29.09.25 Upd: 12:06

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε μετά από ένα κρητικό γλέντι. Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Σύνταξη
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

