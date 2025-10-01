Καιρός: Καταιγίδες, κρύο και χαλάζι – Live η πορεία της 48ωρης κακοκαιρίας

Άστατος καιρός θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη (2/10) και την Παρασκευή (3/10).

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Καιρός: Η πρόγνωση του Meteo

Βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει την Ελλάδα από τα δυτικά θα προκαλέσει ισχυρή κακοκαιρία κατά το διήμερο Πέμπτης 2/10 – Παρασκευής 3/10, τονίζει και το Meteo.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες

η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, από το βράδυ της Τετάρτης 01/10 βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο.

Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 2/10 τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστούν από το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα της Πέμπτης 2/10, στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 2/10 και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα της Πέμπτης 2/10.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται (Χάρτης 1) τις πρώτες ώρες, (Χάρτης 2) το πρωί και (Χάρτης 3) τις πρώτες βραδινές ώρες της Πέμπτης 2/10.