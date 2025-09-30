Νέα επενδυτικά… τρίποντα του NBΑ, πουλάει franchise για το Africa League

Η αμερικανική ομοσπονδία μπάσκετ, γνωστή παγκοσμίως ως NBA, στην τελευταία της κίνηση για επιθετική ανάπτυξη στο εξωτερικό, σύντομα θα ξεκινήσει να πουλάει franchise για το πρωτάθλημά της στην Αφρική, δήλωσε ο Επίτροπος Άνταμ Σίλβερ.

Το NBA, το οποίο δημιούργησε το Basketball Africa League το 2019 και έπαιξε την πρώτη του σεζόν δύο χρόνια αργότερα, στοχεύει να πουλήσει 12 νέες ομάδες παράλληλα με την ευκαιρία να κατασκευάσει γήπεδα για αυτές τις ομάδες, δήλωσε ο Σίλβερ την περασμένη εβδομάδα στο Bloomberg Philanthropies Global Forum στη Νέα Υόρκη.

«Είναι μια ήπειρος όπου δεν έχουν βιώσει το ίδιο επίπεδο αθλητικών επενδύσεων με άλλα μέρη του κόσμου», δήλωσε ο Σίλβερ.

Η διαδικασία πώλησης των ομάδων θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, δήλωσε εκπρόσωπος του πρωταθλήματος.

Το BAL, που ολοκληρώνει την πέμπτη σεζόν του νωρίτερα φέτος, πλαισιώνεται από 12 ομάδες από αφρικανικές χώρες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους αφού έχουν κερδίσει τα εγχώρια πρωταθλήματά τους — παρόμοια με τη δομή του Champions League στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι νέες ομάδες θα γίνουν οι μόνιμες ομάδες που θα αγωνίζονται στο BAL.

Ένα πρωτάθλημα με πιο καθιερωμένες ομάδες θα βασιζόταν σε μια προσπάθεια βάσης που φέρνει ολοένα και περισσότερους παίκτες σε αμερικανικές ομάδες. Προγράμματα όπως το Basketball Without Borders ανακάλυψαν και ανέπτυξαν τους αστέρες του NBA Pascal Siakam και Joel Embiid. Ο Khaman Maluach, προϊόν αυτού του προγράμματος και του BAL, ήταν η 10η επιλογή στο φετινό ντραφτ.

Εμπόδια για το BAL

Το BAL αντιμετωπίζει εμπόδια. Η Αφρική δεν διαθέτει υποδομές για ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ τύπου NBA και το άθλημα είναι πολύ λιγότερο δημοφιλές από το ποδόσφαιρο στην ήπειρο. Το BAL έχει κατά καιρούς αντιμετωπίσει προβλήματα, με ορισμένες ομάδες να δυσκολεύονται να πληρώσουν τους παίκτες. Ο καθορισμός ενός τιμολογίου για ομάδες σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες που δεν έχουν συγκρίσιμες πωλήσεις θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πρόκληση.

Τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές έχουν επενδύσει χρήματα σε επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του μπάσκετ. Οι Λος Άντζελες Λέικερς του NBA κατέληξαν σε συμφωνία φέτος για την πώλησή τους έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας την πιο ακριβή πώληση ομάδας στην ιστορία.

Ο Σίλβερ είπε ότι το NBA συνεχίζει να αξιολογεί πώς να επεκταθεί στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με τη στρατηγική για την Αφρική, ο επίτροπος είπε ότι η προσέγγιση στην Ευρώπη θα περιλαμβάνει την ένταξη υφιστάμενων franchise και την έναρξη νέων ομάδων, δεδομένων των παλαιών πρωταθλημάτων σε αυτήν την ήπειρο.

Με πολλαπλά παγκόσμια πρωταθλήματα, ο Σίλβερ είπε ότι θα έμοιαζε με κάτι σαν συνομοσπονδία, ενδεχομένως με ομάδες από την Ευρώπη και την Αφρική να έρχονται στις ΗΠΑ για το τουρνουά στα μέσα της σεζόν, γνωστό ως NBA Cup.

Μέρος της παγκόσμιας ώθησης του Σίλβερ περιλαμβάνει τον εντοπισμό ταλέντων που μπορούν να ανταγωνιστούν στο NBA, το οποίο έχει δει παίκτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό να αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό αστέρων του. Τα τελευταία επτά βραβεία πολυτιμότερων παικτών του πρωταθλήματος έχουν κερδηθεί από παίκτες που έχουν γεννηθεί εκτός ΗΠΑ.

