Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες

Ο σχεδιασμός του NBA Europe συνεχίζεται, με την έναρξη της καινούριας λίγκας να προορίζεται για το 2027 ή το 2028. Παράλληλα, ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, σκέφτεται ήδη τα σενάρια αναμετρήσεων ομάδων που θα συμμετέχουν απέναντι στις ομάδες της Αμερικής, μέχρι και στα playoffs της λίγκας.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης επί σκηνής την Τετάρτη (24/9) στο Bloomberg Philanthropies Global Forum στα Ηνωμένα Έθνη, ο Σίλβερ μίλησε και για ένα πιθανό κύπελλο που θα διεξάγεται στα μέσα της σεζόν στην Ευρώπη, ανάμεσα σε ομάδες του NBA, της Ευρώπης, αλλά και του BAL (Basketball Africa League), κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει ουσιαστικά μία παγκόσμια «συνομοσπονδία» από ομάδες των τριών ηπείρων.

«Παγκόσμιο» ΝΒΑ βλέπει ήδη ο Σίλβερ

«Θα μπορούσατε να φανταστείτε ομάδες από την Ευρώπη, ενδεχομένως και από την Αφρική, να αγωνίζονται σε αυτό το τουρνουά», είπε αρχικά ο Σίλβερ, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι πτήσεις γίνονται ταχύτερα, δηλώνοντας πως οι ομάδες μπορούν να αναμετρώνται στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πιθανότατα θα μπορούσατε να δείτε ομάδες να μπαίνουν στα playoff μας, με τις πρώτες θέσεις από άλλα πρωταθλήματα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, νομίζω, για παράδειγμα, σίγουρα στην Ευρώπη, καθώς τα αεροπορικά ταξίδια γίνονται ταχύτερα… Διαβάζω συνεχώς για περισσότερες ευκαιρίες στην αεροπορία. Όταν σκέφτομαι την πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος αν είχαμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη, να μην μπορούσατε να ταξιδέψετε, να παίξετε με τους Νικς ή τους Νετς, να ταξιδέψετε στο Λονδίνο, να παίξετε τρεις, τέσσερις φορές στην Ευρώπη και να επιστρέψετε σπίτι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ εφικτό στο πρωτάθλημά μας».

Ο Σίλβερ σκέφτεται ότι οι πιθανές αναμετρήσεις ομάδων του NBA με αυτές της Ευρώπης, μπορούν να οδηγήσουν και στην ανάπτυξη των γηπέδων, αλλά και την εμπορική ανάπτυξη του αθλήματος εκτός ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει η ευκαιρία να πάμε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και πάλι με μια κοινή πρόταση, τόσο για την ανάπτυξη του γηπέδου, όσο και για μια εγκατάσταση πολλαπλών χρήσεων και όλες τις ευκαιρίες γύρω από αυτό», δήλωσε ο Κομισάριος του NBA.