Σωτήρης Τσαφούλιας για Τέμπη: «Στερούμε από τους γονείς να κάνουν ότι θέλουν με τις σορούς των παιδιών τους»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA και μεταξύ άλλων μίλησε για

Ο σκηνοθέτης συμμετέχει αφιλοκερδώς στο θεματικό πάρκο με τίτλο «Αρχαία Ελλάδα». Όπως είπε ο ίδιος, στόχος είναι να αναδειχτεί ο τρόπος σκέψης των αρχαίων Ελλήνων, ο οποίος δίνει πολλές απαντήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

«Σημαντικότερο των πάντων είναι η παιδεία, από την οδική συμπεριφορά μέχρι την επιστροφή των Μαρμάρων», είπε.

Σωτήρης Τσαφούλιας: Τι λέει για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει για 16η ημέρα την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, είπε:

«Η αντιμετώπιση είναι τραγική. Στην Ελλάδα όταν μιλάμε για μάνα, πατέρα και θάνατο παιδιού έχουμε τέτοιες ακραίες και εμετικές δηλώσεις. Το να υποστηρίζεις μία μάνα που έχασε το παιδί της δεν σε κάνει αντίπαλο της κυβέρνησης, σε κάνει άνθρωπο.

Όποιος δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το κομμάτι με τη δέουσα προσοχή είναι κτήνος».

Πώς σχολιάζει τις δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου προς τη Μαρία Καρυστιανού

«Η κα Διαμαντοπούλου κατηγορεί για ακραία πολιτική συμπεριφορά μία μάνα;», είπε, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού.

«Αν δεν γνωρίζουν κάποιοι πολιτικοί το ποινικό δικαστήριο, αύριο δεν θα αναγνωρίσουν τις εκλογές, θα πουν ότι δεν χρειάζονται».

«Στερούμε από τους γονείς των Τεμπών να κάνουν ότι θέλουν με τις σορούς των παιδιών τους. Αυτά είναι ακραία και εμετικά», συμπλήρωσε.