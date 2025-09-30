magazin
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Σωτήρης Τσαφούλιας για Τέμπη: «Στερούμε από τους γονείς να κάνουν ότι θέλουν με τις σορούς των παιδιών τους»
TV 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:40

Σωτήρης Τσαφούλιας για Τέμπη: «Στερούμε από τους γονείς να κάνουν ότι θέλουν με τις σορούς των παιδιών τους»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας δεν διστάζει να γίνει καυστικός.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Spotlight

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA και μεταξύ άλλων μίλησε για

Ο σκηνοθέτης συμμετέχει αφιλοκερδώς στο θεματικό πάρκο με τίτλο «Αρχαία Ελλάδα». Όπως είπε ο ίδιος, στόχος είναι να αναδειχτεί ο τρόπος σκέψης των αρχαίων Ελλήνων, ο οποίος δίνει πολλές απαντήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

«Σημαντικότερο των πάντων είναι η παιδεία, από την οδική συμπεριφορά μέχρι την επιστροφή των Μαρμάρων», είπε.

Σωτήρης Τσαφούλιας: Τι λέει για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει για 16η ημέρα την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, είπε:

«Η αντιμετώπιση είναι τραγική. Στην Ελλάδα όταν μιλάμε για μάνα, πατέρα και θάνατο παιδιού έχουμε τέτοιες ακραίες και εμετικές δηλώσεις. Το να υποστηρίζεις μία μάνα που έχασε το παιδί της δεν σε κάνει αντίπαλο της κυβέρνησης, σε κάνει άνθρωπο.

Όποιος δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το κομμάτι με τη δέουσα προσοχή είναι κτήνος».

Πώς σχολιάζει τις δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου προς τη Μαρία Καρυστιανού

«Η κα Διαμαντοπούλου κατηγορεί για ακραία πολιτική συμπεριφορά μία μάνα;», είπε, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού.

«Αν δεν γνωρίζουν κάποιοι πολιτικοί το ποινικό δικαστήριο, αύριο δεν θα αναγνωρίσουν τις εκλογές, θα πουν ότι δεν χρειάζονται».

«Στερούμε από τους γονείς των Τεμπών να κάνουν ότι θέλουν με τις σορούς των παιδιών τους. Αυτά είναι ακραία και εμετικά», συμπλήρωσε.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο