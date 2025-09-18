Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και μίλησε για μια πληθώρα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του cancel culture (κουλτούρα της ακύρωσης).

Σε κάποιο σημείο της συζήτησης, ο σκηνοθέτης κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα έαν οι ατάκες του πολλές φορές παρεξηγούνται, με τον ίδιο να απαντά: «Γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά και αριστερά[…]Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου το όνομα δεν θα πω, με μετριότατα ελληνικά που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει ότι θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια [από το] στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Like Matters».

«Συμπερίληψη»

Συνεχίζοντας, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, τοποθετήθηκε και για το βάρος που φέρει η λέξη «συμπερίληψη» και στο πώς αυτή καταλήγει να χρησιμοποιείται.

«Θεωρώ άκρως λάθος και να λένε συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας τη λέξη ‘συμπερίληψη’. Είναι ρατσιστικό και λάθος. Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη», σχολίασε.

«Εννοώ πως ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν αυτό [που συμβαίνει] με το βάρος, αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλος σου είναι προγραμματισμένος να βρίσκει ό,τι χάνει. Πρέπει να πεις ‘θέλω να πετάξω πέντε κιλά από πάνω μου’, για να καταφέρεις να τα αποβάλλεις[…] Έτσι λοιπόν όταν ζητάς συμπερίληψη, αναγνωρίζεις ότι αυτός ο κόσμος ανήκει σε κάποιον άλλον και εσυ παρακαλάς να σε αφήσουν να μπεις μέσα», κατέληξε.