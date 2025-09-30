Μανώλης Μητσιάς: «Σύντομα θα βάλω τελεία στην καριέρα μου»
Ο Μανώλης Μητσιάς υποστηρίζει «δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται».
- Θρίλερ στη Λάρισα με εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά – Έψαχνε λίρες μαζί με άλλους τρεις
- «Δεν ήθελα να τα ταΐζει» - Σκότωσε και μαγείρεψε τα παγόνια του για να εκδικηθεί τη γειτόνισσά του
- Έρευνα: Πέντε στους δέκα εργοδότες δεν βρίσκουν τους κατάλληλους υπαλλήλους
- H βασίλισσα της διαδικτυακής απάτης πιάστηκε με λεία δισεκατομμυρίων – Το κόλπο με τα κρυπτονομίσματα
Ο Μανώλης Μητσιάς έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες διαγράφοντας μια σπουδαία καριέρα. Ο τραγουδιστής σε πρόσφατη συνέντευξη του αποκάλυψε τις προθέσεις του για την καλλιτεχνική διαδρομή του.
Μανώλης Μητσιάς: «Θα τη βάλω την τελεία, δεν υπάρχει θέμα
«Μόλις τελειώσω τον κύκλο και δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, θα σταματήσω αναγκαστικά. Δεν εκβιάζω ποτέ τα πράγματα.
Αφήνω τον χρόνο να κυλήσει όμορφα, ώριμα και ήρεμα. Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.
Η ιδιαίτερη σχέση με τη σύζυγο του
Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη σύζυγό του, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η στήριξή της και η παρουσία της στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.
«Ευτυχώς που είχα μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια τη σύζυγό μου και καλά έκανε και με ακολουθούσε πάντα, γιατί εγώ θα είχα παρεκτραπεί. Δημιουργήσαμε την οικογένειά μας και είμαι πανευτυχής, χαρούμενος. Δεν με ζήλευε καθόλου, απαντούσε ακόμα και στα γράμματα των θαυμαστριών μου» τόνισε.
Καριέρα έκανα, αλλά χρήματα δεν έβγαλα
Τέλος, επισήμανε ότι αν και έκανε καριέρα, δεν κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα.
«Καριέρα έκανα, αλλά χρήματα δεν έβγαλα. Τα πιο καλά και εμπορικά μου χρόνια τα πέρασα στις μπουάτ της Πλάκας, εκεί δεν είχε λεφτά. Μια φορά πήγα στα μπουζούκια και αγόρασα σπίτι. Φαντάσου να πήγαινα συνέχεια στα μπουζούκια» σημείωσε.
- Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
- Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον»
- «Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
- Ολυμπιακός: Το ταξίδι στη Βιτόρια για την πρεμιέρα της Euroleague με την Μπασκόνια (vid)
- Ο ΟΗΕ υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
- Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, ανυπότακτους, στράτευση γυναικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις