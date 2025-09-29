Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.
Είναι μια από τις φρέσκιες φωνές της βρετανικής μουσικής σκηνής – και από τις πιο δραστήριες. Τα τρία τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει ισάριθμα άλμπουμ, με το περσινό κομμάτι Messy να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και να την κάνει ένα από τα αγαπημένα ονόματα της Gen Z. Θα έλεγε κανείς ότι η Λόλα Γιανγκ έχει ότι επιθυμεί.
Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.Η 24χρονη τραγουδίστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για τα θέματα ψυχική υγείας που αντιμετωπίζει, όπως ότι έχει διαγνωστεί με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή από τότε που ήταν στην εφηβεία, όπως και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.
Πριν λίγες ημέρες βρέθηκε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του All Things Go festival και κατά την διάρκεια του live της μίλησε για τις περίεργες μέρες που περνάει το τελευταίο διάστημα. «Κάποιες φορές η ζωή σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε κάτι; Ξύπνησα σήμερα το πρωί και αποφάσισα να έρθω εδώ» είπε η Λόλα Γιανγκ γνωρίζοντας την αποθέωση από τους θαυμαστές της.
Ωστόσο, λίγο αργότερα κι ενώ ερμήνευε το Conceited, φάνηκε να χάνει τα λόγια και την ισορροπία της, το μικρόφωνο της έφυγε από τα χέρια και σωριάστηκε στη σκηνή, με τους τεχνικούς της να τρέχουν να δουν τι έχει.
Το βίντεο από τη στιγμή της λιποθυμίας της είναι πραγματικά τρομακτικό:
Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το περιστατικό η 24χρονη ακύρωσε τις επερχόμενες εμφανίσεις της. Πάντως στα social media προσπάθησε να ηρεμήσει τους θαυμαστές της, με ένα story στο οποίο έλεγε ότι είναι πολύ καλύτερα.
