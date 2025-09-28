Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας της Σαγκάης και μετά τον συναρπαστικό τελικό, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος.

Παρότι έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Ο πρώτος λόγος ήταν ότι ήρθε ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου ο Ντούσκος κατετάγη στην 6η θέση. Πάντα πίστευε στις δυνατότητες του, αλλά όταν βλέπεις τον εαυτό σου, να μην μπορεί να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο από τους προηγούμενους Ολυμπιακούς του Τόκιο, είναι εύλογο να σε καταλαμβάνουν αμφιβολίες και δεύτερες σκέψεις.

Ο Στέφανος ήθελε να επιβεβαιώσει στο χώρο της παγκόσμιας κωπηλασίας ότι ανήκει στην ελίτ και έψαχνε τον τρόπο. Τον βρήκε τελικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης, όπου ήταν στραμμένη η προσοχή ολόκληρης της κωπηλατικής οικογένειας και το κατάφερε με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Είναι ο καλύτερος, το ξέρει και πλέον το ξέρουν όλα.

Το χρυσό μετάλλιο το πήρε αγωνιζόμενος κόντρα στους τρεις αθλητές που το περασμένο καλοκαίρι ανέβηκαν στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Γερμανός Ζάιτλερ ήταν ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2023 ενώ ο Ρώσος Ζάλατι που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στη Σαγκάη και αγωνίζεται ως Ανεξάρτητος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Εκτός βάθρου έμεινε ο Ολλανδός Φαν Ντορπ που πήρε το χάλκινο στο Παρίσι. Αφήνοντας πίσω όλους αυτούς τους κορυφαίους αθλητές, η επιτυχία του Στέφανου Ντούσκου, αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τέλος, ο 28χρονος Ολυμπιονίκης ήθελε το μετάλλιο στο Παγκόσμιο, επειδή ήταν αυτό που ακριβώς του έλειπε. Είναι χρυσός Ολυμπιονίκης από το 2021, όταν έκανε την έκπληξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ έχει τέσσερα συνεχόμενα ασημένια μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από το 2022 έως και φέτος στο Πλόβντιβ. Επίσης στο δεύτερο τη τάξει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αυτό για ηλικίες κάτω των 23, έχει ανέβει τρεις φορές στο βάθρο, με ασημένια το 2016 και το 2019 και ένα χάλκινο το 2015.

Μετάλλιο, όμως, σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και πλέον έχει και σίγουρα θα μπει σε περίοπτη θέση στην τροπαιοθήκη του!