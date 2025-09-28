Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.
Ο Στέφανος Ντούσκος έγραψε ιστορία για την ελληνική κωπηλασία καθώς έγινε ο πρώτος κωπηλάτης που φέρνει χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα στο σκιφ ανδρών σε Παγκόσμια πρωταθλήματα και μετά την τεράστια επιτυχία του ήρθε η λαμπρή στιγμή της απονομής.
Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια εκπληκτική κούρσα για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί ενός ακόμη βάθρου, κάνοντας μάλιστα την τελική του αντεπίθεση στα τελευταία 1000 μέτρα.
Πιο συγκεκριμένα ο χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού, 2ος στα 1.000 μέτρα, 1ος στα 1.500 μέτρα και τελικά έκοψε πρώτος το «νήμα», τερματίζοντας με χρόνο 6:36,75. Έτσι άφησε πίσω τους κάποιους εξαιρετικούς αθλητές του αγωνίσματος, μεταξύ άλλων και τον χρυσό Ολυμπιονίκη του Παρισιού (και τρεις συνεχείς φορές παγκόσμιο πρωταθλητή) τον Γερμανό Ζάϊντλερ που ακολούθησε με χρόνο 6:37.17
Να αναφέρουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και το πρώτο χρυσό του Στέφανου μετά το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2021. Ακόμη, η επίδοση που έκανε ήταν ο ταχύτερος χρόνος που πετυχαίνει ο Έλληνας κωπηλάτης στο συγκεκριμένο αγώνισμα στη καριέρα του.
Την σπουδαία αυτή επιτυχία ο Στέφανος την αφιέρωσε σε όλους του Έλληνας, ενώ ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει και τον Θεό: «Αυτό το μετάλλιο είναι για όλους τους Έλληνες. Ευχαριστώ το Θεό»
Δείτε παρακάτω την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Στέφανο Ντούσκο και τις δηλώσεις που έκανε
