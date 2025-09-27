Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Έχουν περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες από όταν ο Τόνι Ντάνζα συνάντησε για πρώτη φορά τον Φρανκ Σινάτρα, ωστόσο, η γνωριμία τους παραμένει αλησμόνητη -όπως και ένα περιστατικό που συνέβη τη δεκαετία του ’90.

Σε μια νέα συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό τηλεοπτικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Σινάτρα το μακρινό 1995.

«Τότε, δεν τραγουδούσα επαγγελματικά— εκτός από το ντους. Αλλά στον Φρανκ άρεσε η ερμηνεία μου», ανέφερε ο Ντάνζα. Ωστόσο, η χαρμόσυνη διάθεση άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερολέπτα. «Μετά απο λίγο, φαινόταν να χάνει την ισορροπία του, επειδή στεκόταν σε ψηλά σκαλοπάτια. Έτσι, έβαλα τα χέρια μου από κάτω και εκείνος κούνησε τον αγκώνα του προς τα πίσω και παραλίγο να με χτυπήσει στο πηγούνι».

Η κίνηση αυτή εξόργισε τον Σινάτρα, ο οποίος απευθυνόμενος στον Ντάνζα, βροντοφώναξε: «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;».

Αν και ο Ντάνζα αρχικά εξεπλάγη από την αντίδραση του Σινάτρα, ο φίλος του τραγουδιστή, Τζίλι Ρίζο, πήρε θέση για το περιστατικό, λέγοντας του: «Μην ανησυχείς, Τόνι. Έτσι ξέρεις ότι ο Φρανκ σε συμπαθεί».

View this post on Instagram A post shared by The No. 3 Frank Sinatra fan page! (@sinatrama_)

«Κατέληξα να γίνω μέρος του κύκλου του Φρανκ»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στην New York Post, ο Τόνι Ντάνζα, ο οποίος είναι φανατικός θαυμαστής του Φρανκ Σινάτρα από όταν ήταν μικρό παιδί, αναφέρθηκε στο πως μυήθηκε στη μουσική του θρυλικού καλλιτέχνη: «Όταν ήμουν μικρός, η μητέρα μου με έφερε σε επαφή με τον Φρανκ και με έκανε να τον λατρέψω. Και κατά τη διάρκεια του γυμνασίου και του κολεγίου, τραγουδούσα τους δίσκους του, όπως όλοι».

Όταν ήταν νέος, ο Ντάνζα, φυσικά δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε: την εισχώρηση του στο Χόλιγουντ και την γνωριμία του με τον τραγουδιστή που λάτρευε. Η πορεία του προς αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησε σαν ταινία: ένας παραγωγός τον ανακάλυψε αρχικά για έναν ρόλο σε ταινία ενώ έκανε πυγμαχία στο Gleason’s Gym στη Νέα Υόρκη.

«Από θαύμα, όταν έφτασα στο Χόλιγουντ, κατέληξα να γίνω μέρος του κύκλου του Φρανκ. Ήταν πραγματικά τρελό», θυμάται ο Ντάνζα, ο οποίος έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο «Κάνονμπολ Νο 2» του 1983 – το οποίο αποτέλεσε την τελευταία ταινία στην οποία συμμετείχε ο Σινάτρα.

«Εξέπεμπε μια ακτινοβολία όταν έμπαινε στο δωμάτιο — πάντα επικρατούσε σιωπή», είπε στην εφημερίδα The New York Post. «Τις περισσότερες φορές, απλά δεν έλεγα τίποτα, καταλαβαίνετε;».

Σήμερα, προς τιμήν του Φρανκ Σινάτρα, ο Ντάνζα παρουσιάζει μια καμπαρέ παράσταση με τίτλο Sinatra and Stories στη Νέα Υόρκη.

View this post on Instagram A post shared by The No. 3 Frank Sinatra fan page! (@sinatrama_)

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Craig Sjodin/Disney General Entertainment Content