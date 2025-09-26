Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας: Η ατζέντα και οι στόχοι της συνάντησης

Να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί και να μην μείνει εκτός παιχνιδιού στη Συρία δείχνει να επιδιώκει η ελληνική διπλωματία.

Με δεδομένο το ρόλο της Τουρκίας στη Συρία, η Αθήνα ήδη από την επίσκεψη του μεταβατικού Υπουργού Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ αλ Σαϊμπάνι, μιλά για τη δυνατότητα υλοποίησης τριμερούς Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας. Μία συνάντηση η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών, Γεραπετρίτη, Κόμπου και αλ Σαϊμπάνι.

Η ατζέντα της τριμερούς Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας

Η τριμερής που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Αθήνας θα έχει τρία θέματα ψηλά στην ατζέντα της, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενες εξελίξεις που θα θελήσει να δρομολογήσει η Τουρκία, η προστασία των Χριστιανικών πληθυσμών, ένα ζήτημα που Ελλάδα και Κύπρος δίνουν ιδιαίτερη σημασία καθώς και την πολιτική διαδικασία για την ομαλή μετάβαση της Συρίας για μία συμπεριληπτική διακυβέρνηση, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Οι προβλέψεις για το αν θα καταστεί δυνατό η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας να καταλήξει σε κάποια δέσμευση από την πλευρά του μεταβατικού καθεστώτος της Δαμασκού είναι δύσκολες ωστόσο για την ελληνική διπλωματία είναι σημαντικό ότι κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η εν λόγω συνάντηση.

Με την ελληνική διπλωματία να επιστρέφει στις τριμερείς, ως όχημα θωράκισης των συμφερόντων της στην περιοχή.

Γέφυρα με την ΕΕ η Ελλάδα

Η Αθήνα χρησιμοποιεί επίσης το ρόλο της στην Ευρώπη και τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως γέφυρα με την ΕΕ, για χώρες της Μέσης Ανατολής. Με ότι σημαίνει αυτό για τα κονδύλια που χρειάζονται για τη λειτουργία του κράτους, καθώς και για τον αποκλεισμό ενδεχόμενης απομόνωσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση που είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ασαντ αλ Σαϊμπάνι στην Αθήνα στις 20 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, είχαν συζητήσει «την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με απώτερο στόχο την αναβάθμισή τους, σε μια εύθραυστη γεωπολιτικά συγκυρία, δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης την παροχή εκ μέρους της ελληνικής πλευράς τεχνογνωσίας για την οικοδόμηση θεσμών και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης με τη σύσταση τεχνικών επιτροπών».

Έμφαση στην εδαφική ακεραιότητα και την συμπεριληπτική διακυβέρνηση για τη Συρία

Σημειωνόταν δε ότι «ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα παγίως στηρίζει την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και επανέλαβε την αναγκαιότητα τήρησης των δεσμεύσεων από την πλευρά της μεταβατικής συριακής διοίκησης για μία συμπεριληπτική διακυβέρνηση, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, από την οποία δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί καμία εθνοτική και θρησκευτική κοινότητα. Επιπλέον, επανέλαβε το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και την κρισιμότητα διατήρησης ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης και του Πατριαρχείου Αντιοχείας, ως θεσμού που προστατεύει και προωθεί τις σχέσεις της Δαμασκού με το ελληνορθόδοξο και εν γένει χριστιανικό ποίμνιο στη Συρία».

Με τον Υπουργό Εξωτερικών να θέτει στον μεταβατικό Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας «τη σημασία προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και δη, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών κρατών».