Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας που αναζητά σε μάντρες, αγροικίες και σπίτια συγγενών τους δύο βασικούς υπόπτους για την επίθεση στη Μεσαρά σε βάρος δύο αδερφών.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο χωριό Ρουφάς του Δήμου Φαιστού, όπου δύο αδέλφια, 29 και 32 ετών, βρέθηκαν αιμόφυρτα σε χωράφι. Ο πρώτος έφερε τραύματα από μαχαιριές στο θώρακα και ο δεύτερος σοβαρά κοψίματα στα χέρια, με έντονη αιμορραγία.

Εκτός κινδύνου οι τραυματίες

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια, με συνοδεία του ΕΚΑΒ, στο ΠΑΓΝΗ, όπου τέθηκαν σε χειρουργική παρακολούθηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, ενώ η τοπική κοινωνία συγκλονίστηκε από την αγριότητα της συμπλοκής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δράστες φέρονται να είναι ένας 55χρονος –γνωστός στις αρχές– και ο 21χρονος γιος του, οι οποίοι εξαφανίστηκαν μετά το περιστατικό. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι διαφορές για τα χωράφια

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το νέο επεισόδιο πυροδοτήθηκε από αγροτοκτηνοτροφικές διαφορές που χρονίζουν ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν στον χώρο όπου βρισκόταν πατέρας και γιος, ζητώντας εξηγήσεις.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ διαβεβαιώνουν ότι οι δύο άνδρες έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Στο μεταξύ, η αστυνομία αναμένει τις καταθέσεις τους για να φωτιστούν πλήρως τα αίτια και η εξέλιξη της αιματηρής συμπλοκής που έχει αναστατώσει τη Μεσαρά.