Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια
- Η Αίγυπτος απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας - Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
- Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
- Λουκασένκο: Έρχεται «πολύ καλή» ρωσική πρόταση για τέλος του πολέμου
- Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας που αναζητά σε μάντρες, αγροικίες και σπίτια συγγενών τους δύο βασικούς υπόπτους για την επίθεση στη Μεσαρά σε βάρος δύο αδερφών.
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο χωριό Ρουφάς του Δήμου Φαιστού, όπου δύο αδέλφια, 29 και 32 ετών, βρέθηκαν αιμόφυρτα σε χωράφι. Ο πρώτος έφερε τραύματα από μαχαιριές στο θώρακα και ο δεύτερος σοβαρά κοψίματα στα χέρια, με έντονη αιμορραγία.
Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια, με συνοδεία του ΕΚΑΒ, στο ΠΑΓΝΗ, όπου τέθηκαν σε χειρουργική παρακολούθηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, ενώ η τοπική κοινωνία συγκλονίστηκε από την αγριότητα της συμπλοκής.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δράστες φέρονται να είναι ένας 55χρονος –γνωστός στις αρχές– και ο 21χρονος γιος του, οι οποίοι εξαφανίστηκαν μετά το περιστατικό. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι διαφορές για τα χωράφια
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το νέο επεισόδιο πυροδοτήθηκε από αγροτοκτηνοτροφικές διαφορές που χρονίζουν ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν στον χώρο όπου βρισκόταν πατέρας και γιος, ζητώντας εξηγήσεις.
Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ διαβεβαιώνουν ότι οι δύο άνδρες έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Στο μεταξύ, η αστυνομία αναμένει τις καταθέσεις τους για να φωτιστούν πλήρως τα αίτια και η εξέλιξη της αιματηρής συμπλοκής που έχει αναστατώσει τη Μεσαρά.
- Οταν η Χετάφε παραλίγο να αποκτήσει τον Γκουαρδιόλα και τον Μέσι!
- Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
- Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
- Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- Λουίς Μπουφόν: Ο γιος του θρύλου έκανε ντεμπούτο στο Κόπα Ιτάλια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις