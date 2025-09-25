Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία μετά το σοβαρό αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 19:00, στο χωριό Ρουφάς του Δήμου Φαιστού στη Μεσαρά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δράστηες της άγριας επίθεσης που δέχθηκαν τα δύο αδέρφια 32 και 29 ετών είναι δύο μέλη άλλης οικογένειας και συγκεκριμένα ο πατέρας με τον γιο του.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών με τις έρευνες να εκτείνονται από το ποιμνιοστάσιο της αντίπαλης οικογένειας μέχρι τα σπίτια τους χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Αφορμή της αιματηρής σύγκρουσης φέρεται να είναι οι χρόνιες κτηματικές και κτηνοτροφικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών.

Οι δύο τραυματίες, που δέχθηκαν επίθεση τόσο με μαχαίρι όσο και με κατσούνες, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή τους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου αλλά υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο 32χρονος φέρει σοβαρότερα τραύματα στα χέρια, στα πόδια και στην πλάτη, έχοντας χάσει πολύ αίμα, ενώ ο 29χρονος έχει τραυματιστεί στο χέρι.

Οι δύο δράστες, πατέρας και γιος, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.