Δύο αδέρφια στην Κρήτη εντοπίστηκαν τραυματισμένα από μαχαίρι, με τον ένα να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Τα δύο θύματα της επίθεσης βρέθηκαν σε χωράφι στη Μεσαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τα αδέρφια είναι ηλικίας 29 και 32 ετών.

Σε εξέλιξη η έρευνα για το συμβάν στην Κρήτη

Ο 32χρονος, σύμφωνα με τη neakriti τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν αιμόφυρτα από μέλη άλλης οικογένειας σε χωράφι, που έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η κατάστασή τους κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η επείγουσα διακομιδή τους στο ΠαΓΝΗ, υποστηρίζει το e-mesara.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο να πέσει φως στο βίαιο περιστατικό.