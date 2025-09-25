Η Σλοβενία απαγορεύει την είσοδο στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η Σλοβενία επέβαλε την Πέμπτη ταξιδιωτική απαγόρευση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με κυβερνητική δήλωση, μετά την επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης τον περασμένο χρόνο και την απαγόρευση εισόδου σε δύο ακροδεξιούς υπουργούς του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου τον Ιούλιο.

«Με αυτή την ενέργεια, η Σλοβενία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, τις καθολικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια συνεπή εξωτερική πολιτική βασισμένη σε αρχές», δήλωσε η Νέβα Γκράσιτς, υφυπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τον λογαριασμό X της κυβέρνησης.

Breaking: Slovenia sanctions Israel’s Netanyahu, bans him from travel, in an EU first. President Musar told the UN this week:

«We did not stop the Holocaust, we did not stop the genocide in Rwanda, we did not stop the genocide in Srebrenica. We must stop the genocide in Gaza» 🧵 pic.twitter.com/rC5FtUjUkM — Sondos Asem (@SondosAsem1) September 25, 2025



Η Σλοβενία, μέλος της ΕΕ, επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Αύγουστο και εισήγαγε απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγονται στα παλαιστινιακά εδάφη που καταλαμβάνονται από το Ισραήλ. Η Γκράσιτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα κατά του Νετανιάχου καθώς κατηγορείται από το Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

«Το κοινό γνωρίζει ότι εκκρεμεί διαδικασία εναντίον του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε η Γκράσιτς.

«Με αυτή την απόφαση, η κυβέρνηση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ ότι η Σλοβενία αναμένει συνεπή συμμόρφωση με τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.

Προηγούμενες κινήσεις ενάντια στο Ισραήλ

Η μικρή αλπική χώρα, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει επανειλημμένα ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αύξηση της παροχής βοήθειας στον θύλακα.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση επέβαλε εμπάργκο στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τη διαμετακόμιση όπλων από και προς το Ισραήλ, δύο εβδομάδες μετά την κήρυξη του υπουργού εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς ως ανεπιθύμητων προσώπων λόγω «γενοκτονικών δηλώσεων» και υποκίνησης βίας κατά των Παλαιστινίων.

Τον Αύγουστο, η Σλοβενία επέβαλε απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται στα παλαιστινιακά εδάφη που κατα