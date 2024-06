Το κοινοβούλιο της Σλοβενίας ενέκρινε σήμερα κατά πλειοψηφία την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, επικυρώνοντας την προ ημερών απόφαση της κυβέρνησης. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Σλοβενίας θεωρείται από τις πιο προοδευτικές την δεδομένη στιγμή στην Ευρώπη.

Το αίτημα της συντηρητικής αντιπολίτευσης για διεξαγωγή συμβουλευτικού δημοψηφίσματος απορρίφθηκε και, κατόπιν ψηφοφορίας, επικυρώθηκε η προ ημερών απόφαση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος». Η ψηφοφορία πέρασε με 52-0 στο σώμα των 90 μελών.

Ωε εκ τούτου, η Σλοβενία έγινε η 147η χώρα-μέλος του ΟΗΕ που αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης. Την 28η Μαΐου, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.

On 4 June 2024, Slovenia 🇸🇮 officially recognises the independent and sovereign State of Palestine 🇵🇸.

«Dear people of Palestine, today’s final decision of Slovenia is a message of hope and peace. We believe that only a two-state solution can lead to a lasting peace in the… pic.twitter.com/7FeuIWPRgZ

