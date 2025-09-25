Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ

Το αρχιπέλαγος των Αζορών της Πορτογαλίας ακύρωσε όλες τις τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για 24 ώρες, ενώ τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά, καθώς οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους εν όψει της άφιξης του κυκλώνα Γκαμπριέλ.

Οι Αζόρες, που φιλοξενούν περίπου 250.000 κατοίκους και είναι γνωστές για τα καταπράσινα ηφαιστειακά τοπία, το βροχερό κλίμα και τις ελεύθερες αγελάδες, προετοιμάζονται για ακραίες συνθήκες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έχει θέσει τα νησιά σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης που προορίζεται για γεγονότα που ενέχουν ακραίο κίνδυνο.

Προφυλάξεις για τις ακτές και τους ποταμούς

Ο Αλόνσο Μιγκέλ, υπουργός Περιβάλλοντος της περιφερειακής κυβέρνησης των Αζορών, τόνισε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά μήκος της ακτογραμμής ή σε περιοχές κοντά σε ποτάμια απαγορεύεται αυστηρά για τις επόμενες 24 ώρες.

Ο τυφώνας αναμένεται να χτυπήσει επτά από τα εννέα νησιά του αρχιπελάγους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, προκαλώντας κύματα που θα φτάνουν τα 18 μέτρα.

«Η απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων», δήλωσε ο Χοζέ Μανουέλ Μπολιέιρο, Πρόεδρος της Κυβέρνησης των Αζορών, ενώ διέταξε το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών πριν από την καταιγίδα.

A fast-moving Hurricane Gabrielle was expected to bring heavy rain, high winds and a storm surge to the Azores islands starting Thursday night and into early Friday, forecasters said.https://t.co/iBZfwEG4ro — Talk 1370 (@TALK1370) September 25, 2025

Προβλεπόμενοι άνεμοι και βροχοπτώσεις

Σύμφωνα με την IPMA, οι ριπές ανέμου ενδέχεται να φτάσουν τα 130 χλμ/ώρα, αρκετά ισχυρές ώστε να ανατρέψουν δέντρα και να διακόψουν τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορών.

Αναμένονται επίσης καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, με πρόβλεψη έως 125 mm αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και πιθανών κατολισθήσεων στις ορεινές περιοχές.

Αναμένονται τεράστια κύματα να χτυπήσουν τις παράκτιες περιοχές, με ύψος συγκρίσιμο με τρία διώροφα λεωφορεία, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για όσους βρίσκονται κοντά στην ακτή.

Πρόσφατη δραστηριότητα του τυφώνα Γκαμπριέλ

Ο Γκαμπριέλ, ο δεύτερος μόνο μεγάλος τυφώνας της σεζόν στον Ατλαντικό, έφτασε σε ένταση κατηγορίας 4 με μέγιστη ταχύτητα ανέμων 140 mph νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο τυφώνας εντάθηκε ραγδαία καθώς διέσχιζε ασυνήθιστα ζεστά νερά στον ανατολικό τροπικό Ατλαντικό, περίπου 2°C πάνω από το μέσο όρο.

Οι πρόσφατες αλληλεπιδράσεις με ένα μετωπικό σύστημα στον Ατλαντικό, το οποίο αναμένεται να φέρει βροχές στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σάββατο, έχουν επιταχύνει την ταχύτητα προώθησης του Γκαμπριέλ στα 32 mph — ένα αξιοσημείωτο ρυθμό για έναν τυφώνα.

Αυτή η αλληλεπίδραση θα προκαλέσει επίσης την εξωτροπική μετάβασή του, μετατοπίζοντας την πηγή ενέργειας της καταιγίδας από τα θερμά νερά του ωκεανού στις διαφορές θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας.

Category 4 hurricane Gabrielle seen from the ISS Captured by astronaut Jonny Kim pic.twitter.com/0osSApmGmu — Latest in space (@latestinspace) September 24, 2025

Η σπανιότητα των τυφώνων στις Αζόρες

Αν και οι τυφώνες που φτάνουν στις Αζόρες είναι ασυνήθιστοι, δεν είναι άνευ προηγουμένου.

Τα νησιά βρίσκονται έξω από τα θερμά τροπικά νερά που συνήθως τροφοδοτούν τέτοιες καταιγίδες.

Ο τελευταίος τυφώνας που έπληξε την περιοχή ήταν ο τυφώνας Γκόρντον το 2012.

Τι θα ακολουθήσει

Τα υπολείμματα του Γκαμπριέλ αναμένεται να φτάσουν στην ηπειρωτική Πορτογαλία μέχρι το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας βροχερές και θυελλώδεις συνθήκες, αν και σημαντικά ασθενέστερες από την τρέχουσα έντασή του.

Εν τω μεταξύ, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν καταιγίδες κοντά στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, οι οποίες ενδέχεται να εξελιχθούν σε τροπική καταιγίδα ή τυφώνα τις επόμενες ημέρες.

Εάν σχηματιστεί, η καταιγίδα θα μπορούσε να επηρεάσει τις Μπαχάμες και ενδεχομένως να φτάσει στη Νότια Καρολίνα ή τη Γεωργία, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις και κινδύνους πλημμύρας.