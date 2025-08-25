Το Περού έκλεισε χθες Κυριακή τα 88 από τα 122 λιμάνια του λόγω των μεγάλων κυμάτων που προκάλεσαν οι σφοδροί άνεμοι που συνοδεύουν έναν ισχυρό αντικυκλώνα στον Νότιο Ειρηνικό, εξαιτίας των οποίων έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του πέφτοντας στη θάλασσα από περιπολικό σκάφος

🌬️#ANTICICLÓN: En este momento se observa levantamiento de polvo (Paracas) dispersas en las provincias de #Pisco, #Ica y #Chincha. 🔴 La estación meteorológica del aeropuerto de Pisco registró una extrema ráfaga de 63 km/h, además reportan una visibilidad de hasta 100 metros. pic.twitter.com/OWEDXJgf5P — ASISMET (@Asismet_IF) August 23, 2025

Η απόφαση αφορά όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ψαρέματος στον χώρο των λιμένων.

Ενα μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του πέφτοντας στη θάλασσα από περιπολικό σκάφος στο Πουέρτο Πιμεντέλ, που απέχει 780 χιλιόμετρα βορείως της Λίμας.

🔴 #24Horas | [VIDEO] El fenómeno ya se siente a lo largo del litoral del país, con levantamiento de polvo en ciudades del sur, lloviznas en Lima y un marcado descenso de la sensación térmica#Anticiclón #FuertesVientos #Icahttps://t.co/0qbpCebn82 — panamericanatv (@PanamericanaTV) August 24, 2025

Το πτώμα του ανασύρθηκε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τις ακτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των λιμανιών που θα κλείσουν.

Και αμμοθύελες

Ο αντικυκλώνας συνοδεύεται επίσης από χαμηλές θερμοκρασίες ενώ αμμοθύελλες σημειώθηκαν στο Πίσκο και το Παράκας, στα κεντρικά της χώρας, όπου οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα έως και 63 χιλιομέτρων την ώρα, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

#Video/Foto #Senamhi #MINAM Moquegua: distritos de la costa presentan niebla /neblina asociada al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur. Se prevé niebla/neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento hasta el 25 de agosto. https://t.co/lC8rjNV1X4 pic.twitter.com/bHhj8zzBgz — Senamhi (@Senamhiperu) August 22, 2025

Στα τέλη του 2024 και τον Ιανουάριο φέτος μεγάλα τμήματα των ακτών του Περού και της Χιλής χτυπήθηκαν από πολύ μεγάλα κύματα.

