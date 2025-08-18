newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 07:09

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύθηκε ξανά, φθάνοντας στην κατηγορία 4 χθες Κυριακή, με το εθνικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για κυκλώνες και τυφώνες (NHC) να προειδοποιεί πως επαπειλούνται καταστροφικοί άνεμοι, κύματα και ρεύματα κατά μήκος των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ μέσα στην εβδομάδα.

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου, μέρους του συστήματος της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS).

Προέβλεψε πως ενδέχεται να «ενισχυθεί περαιτέρω» τις επόμενες 12 ώρες και κατόπιν «σταδιακά να εξασθενίσει».

Το ακραίο φαινόμενο θα πλησιάσει τα επόμενα 24ωρα τις Μπαχάμες, στην Καραϊβική, αχανή περιοχή του βόρειου Ατλαντικού που ήδη πλήττεται από σφοδρούς ανέμους και ισχυρές βροχές, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανική περιοχή και είχε υποστεί βαρύ χτύπημα από τον κυκλώνα Μαρία το 2017, πάνω από 150.000 κάτοικοι δεν είχαν ρεύμα ήδη χθες εξαιτίας του Έριν.

Προχθές Σάββατο, το φαινόμενο, το πρώτο της φετινής περιόδου των κυκλώνων στον Ατλαντικό, έφθασε ως ακόμη και στην κατηγορία 5 –«καταστροφική», στην ορολογία του NHC– προτού εξασθενίσει στην κατηγορία 3.

Οι Μπαχάμες δεν απέχουν πολύ από την πολιτεία Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Το φαινόμενο αναμένεται να περάσει νότια-νοτιοανατολικά από τη νησιωτική χώρα αυτή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Business
Times: Πώς το LSE ελκύει ξανά τα IPOs – Η αναφορά στη Metlen

Times: Πώς το LSE ελκύει ξανά τα IPOs – Η αναφορά στη Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον 18.08.25

«Ειρήνη με διάρκεια» θέλει ο Ζελένσκι - Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας
Αντικαγκελάριος Γερμανίας 18.08.25

Συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία

«Φυσικά», απάντησε ο γερμανός αντικαγκελάριος στο ερώτημα «εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύνταξη
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Μονόδρομος; 17.08.25

Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει και άλλα κεφάλαια. Αλλά «λευκός καπνός» βγήκε από την Αλάσκα - από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον 18.08.25

«Ειρήνη με διάρκεια» θέλει ο Ζελένσκι - Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά
«Ντράπηκε και η ντροπή» 18.08.25

Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά

«Ντράπηκε και η ντροπή», με την ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο των Χανίων, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας ότι «Ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο...».

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο