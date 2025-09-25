Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό: 3-0 στο 19′ (vids)
Με δύο γκολ του Ζαρουρί και ένα του Σβιντέρσκι, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 3-0 στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης με την Γιουνγκ Μπόις για τη League Phase του Europa League.
Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να έχει σχεδιάσει ο Παναθηναϊκός στη Βέρνη καθώς πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο στο ματς, οι «πράσινοι» είχαν πετύχει ήδη τρία γκολ.
Η αρχή έγινε στο 10ο λεπτό όταν από σκαστό σουτ του Τετέ ο Σβιντέρσκι μπήκε στην πορεία της μπάλας και με έξυπνο τρόπο έκανε το 0-1.
Δείτε το γκολ:
Τρία λεπτά μετά ήρθε το 0-2 όταν από εκτέλεση κόρνερ του Ρενάτο, ένας αμυντικός απομάκρυνε εκεί που ήταν ο Ζαρουρί που με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Πριν συνέλθει από το δεύτερο σοκ η ελβετική ομάδα δέχθηκε και τρίτο. Ο Μπακασέτας έπιασε δυνατό σουτ από μακριά, ο Κέλερ απέκρουσε και ο Ζαρουρί πλάσαρε στο ριμπάουντ για το 0-3.
