Παναθηναϊκός: Με αρκετές αλλαγές η 11άδα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις (vid)

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ελβετία τη Γιουνγκ Μπόις (25/9, 22:00) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να προχωρά σε αρκετές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε κάτω από τα δοκάρια τον Λαφόν, με την άμυνα να αποτελείται από τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Μλαντένοβιτς, από δεξιά προς τα αριστερά.

Στον άξονα θα είναι οι Σιώπης, Σάντσες και Μπακασέτας, ενώ στα άκρα θα βρίσκονται οι Τετέ και Ζαρουρί. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει θέση η Κάρολ Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας, Σιώπης, Σάντσες, Τετέ, Σφιντέρσκι, Ζαρουρί

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς.