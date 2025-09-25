Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γουίλιαμ Φώκνερ: Ως το βάθος της ανθρώπινης ψυχής
Ιστορικό Αρχείο 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:41

Γουίλιαμ Φώκνερ: Ως το βάθος της ανθρώπινης ψυχής

Ο επικός συγγραφέας του Αμερικανικού Νότου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

Ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Αμερικανούς μυθιστοριογράφους, ο Ουίλλιαμ Φώκνερ, πρόκειται να επισκεφθή την Ελλάδα. Την ευκαιρία τού τη δίνει το ανέβασμα από τον θίασο Κοτοπούλη του μοναδικού του έργου «Μνημόσυνο για μια καλόγρια». Αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλον Αμερικανό συγγραφέα, το πράγμα δεν θα είχεν, ίσως, ιδιαίτερη σημασία. Ο Φώκνερ όμως είναι ο άνθρωπος που ελάχιστα μετακινείται από την πατρική του γη. Χρειάστηκε να του απονεμηθή το Βραβείο Νόμπελ για να αποφασίση, πριν εφτά χρόνια, να επισκεφθή την Ευρώπη για να παραστή στην τελετή της απονομής του παγκοσμίου αυτού βραβείου της λογοτεχνίας, της μεγαλύτερης δηλαδή σήμερα τιμητικής διάκρισης για έναν πνευματικόν άνθρωπο. Γι’ αυτό η είδηση της επίσκεψής του στην Ελλάδα προκάλεσε κάποια έκπληξη αλλά και αμφιβολία αν θα πραγματοποιηθή τελικά. Και θα πρέπει, ίσως, να αμφιβάλλουμε έως ότου τον δούμε ανάμεσά μας.


«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 16.3.1957, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Φώκνερ είναι ο συγγραφέας του Αμερικανικού Νότου. Όχι μονάχα γιατί κατάγεται από την περιοχή αυτή (γεννήθηκε πριν εξήντα χρόνια στο Νιου Ώλμπανυ του Μισσισίπι), αλλά κυρίως γιατί στο πρόσωπό του ο βασανισμένος της κόσμος βρήκε τον επικό του συγγραφέα. Στον Αμερικανικό Νότο ο εμφύλιος πόλεμος εκδηλώθηκε μ’ όλη την οξύτητα και την αγριότητά του. Οι συνέπειές του εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να παραμένουν αισθητές στην οικονομία της χώρας και ιδιαίτερα στην ψυχολογία των κατοίκων της. Ήταν και παραμένει ο μεγάλος ηττημένος της εμφύλιας πάλης, που έσπασε, εν τούτοις, τις αλυσίδες και έδωσε στην Αμερική τη δυνατότητα να μεταβληθή στη μεγαλύτερη βιομηχανική και την πλουσιώτερη χώρα της Γης. Η οικονομία του Νότου και η ευημερία του στηριζόταν στη μεγάλη αγροτική ιδιοκτησία και το απαραίτητο τότε συμπλήρωμά της, τη δουλεία των μαύρων. Η απελευθέρωσή τους ανεστάτωσε τις Νότιες πολιτείες. Μεγάλες ιδιοκτησίες κατέρρευσαν, η παλιά αριστοκρατία πέρασε στο περιθώριο, με μοναδικό καταφύγιο την «αξιοπρέπειά» της. Στη σύγχυση που δημιουργήθηκε, οι επιτήδειοι και αδίστακτοι επέπλευσαν και εκυριάρχησαν, η έκλυση των ηθών πήρε τεράστιες διαστάσεις. Και όλος αυτός ο κατεστραμμένος κόσμος, μη έχοντας πού αλλού να ξεσπάση, έστρεψε τη μανία του εναντίον των Νέγρων. Οι Νότιες πολιτείες είναι η περιοχή όπου το φυλετικό μίσος ανάμεσα σε λευκούς και μαύρους εξακολουθεί και σήμερα ακόμη να παίρνη τις πιο βάρβαρες και τις πιο απάνθρωπες μορφές.


Όλα τα μυθιστορήματα του Φώκνερ σ’ αυτήν την περιοχή εξελίσσονται. Έχει μάλιστα δημιουργήσει και μια φανταστική πολιτεία, το «Τζέφερσον», όπου τοποθετεί τη δράση των ηρώων του. Όπως είναι φυσικό, το πρόβλημα των μαύρων βρίσκεται πάντα στο κέντρο των βιβλίων του, και το καθένα απ’ αυτά θα έλεγες πως δίνει και μια διαφορετική του όψη. Από παλιά αριστοκρατική οικογένεια, που έχει ξεπέσει εξ αιτίας του εμφυλίου πολέμου, ο Φώκνερ δεν κουράζεται να φέρνη στη σκέψη του το μακρυνό εκείνο παρελθόν και να εξιδανικεύη τους ανθρώπους του. Η εξιδανίκευση αυτή γίνεται με τη σύγκριση του κόσμου που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση. Όλη η φρίκη, η αθλιότητα, ο ηθικός ξεπεσμός ενός κόσμου που βρίσκεται στην παρακμή του, καθρεφτίζεται στο έργο του. Μέσα στον κόσμο όμως αυτόν υπάρχουν και κείνοι που αντιστάθηκαν, όσοι είχαν την ψυχική δύναμη να μην υποκύψουν. Αυτούς θαυμάζει ο συγγραφέας. Έτσι, τα υπολείμματα αυτά της αρχαίας αριστοκρατίας, που μπόρεσαν και μέσα στον ξεπεσμό και τη δυστυχία τους να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους, του γίνονται οδηγός για τη στάση του απέναντι στην εποχή του: Ο συγγραφέας του «Αβεσσαλώμ, Αβεσσαλώμ!» αποστρέφεται τον σύγχρονο μηχανικό πολιτισμό και κάθε τι που έχει σχέση μαζί του. Οι ανέσεις της ζωής που δημιούργησε, η ευκολία των μετακινήσεων, τα ήθη και τα έθιμά του τού προκαλούν αποστροφή.


Απέναντι στους μαύρους, που θα τους συναντήσουμε σε όλα τα μυθιστορήματά του, λίγο ή πολύ κεντρικούς ήρωες, ο Φώκνερ δεν περιορίζεται να δείξη την απέραντη συμπάθειά του. Εκδηλώνει τον θαυμασμό του για την τεράστια ψυχική αντοχή που τους διακρίνει, για τη χριστιανική εγκαρτέρηση που δείχνουν στους κατατρεγμούς και τις δοκιμασίες που τους επιφυλάσσει καθημερινά η ζωή. Έχει, θα έλεγες, απολυτρωθή από τις φυλετικές προλήψεις των συμπατριωτών του. Αυτό όμως μονάχα, ίσως, στην επιφάνεια. Γιατί στον μαύρο θαυμάζει κυρίως όλες εκείνες τις ιδιότητες που θα μπορούσαν να τον αναδείξουν καλό και πιστό υπηρέτη. Στο βάθος, όπως σε όλα του έτσι και δω, ο Φώκνερ παραμένει ο απόγονος και νοσταλγός της παλιάς αριστοκρατικής οικογενείας των τσιφλικάδων, με τις πατριαρχικές της παραδόσεις.


Ο συγγραφέας της «Βοής και της Μανίας» δεν είναι ένας εύκολος συγγραφέας. Χρειάζεται ο αναγνώστης να καταβάλη μεγάλη προσπάθεια για να τον παρακολουθήση, αλλά και να τον καταλάβη κάποτε. Ο κόπος όμως που θα καταβάλη δε θα πάη ποτέ χαμένος. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται κυρίως από τον τρόπο του γραψίματός του και την αρχιτεκτονική των μυθιστορημάτων του. Οι πειραματισμοί που έγιναν στην περίοδο ανάμεσα στους δυο πολέμους, οπότε άλλωστε και αναδείχθηκε ως συγγραφέας ο Φώκνερ, δεν τον άφησαν ασυγκίνητο. Το γράψιμό του είναι περιπλεγμένο. Η φράση του ποτέ δεν είναι κανονική. Στη μέση μιας φράσης μπορεί να ανοίξει μια παρένθεση, που να πιάνη ολόκληρο κατεβατό και να αναφέρεται σε θέμα εκ πρώτης όψεως ξένο, όπως π.χ. μια αναδρομή στο παρελθόν, παρεμβολή μιας ιστορίας και τόσα άλλα. Η στίξη είναι πάντα ακανόνιστη. Έχει δημιουργήσει δικά του σημεία στίξεως, όπως έχει δημιουργήσει και λέξεις που δεν τις συναντάει κανένας σε λεξικό.


Όλα αυτά όμως δεν εμποδίζουν τον Φώκνερ να θεωρήται ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της εποχής μας και να έχη ένα πολύ μεγάλο αναγνωστικό κοινό, ιδιαίτερα στην πατρίδα του. Η εξήγηση βρίσκεται ίσως στο μεγάλο του ταλέντο, που του επιτρέπει να μπαίνη ως το βάθος της ανθρώπινης ψυχής, κι’ ακόμη στην αγάπη του για τους ανθρώπους. «Η φωνή του ποιητή», λέει κάπου, «δεν πρέπει να είναι μόνο αντίλαλος της φωνής του ανθρώπου, μπορεί να είναι ένα από τα στηρίγματα, τις κολώνες, που θα τον βοηθήσουν να επιζήση και να επικρατήση».

*Κείμενο αφιερωμένο στο νομπελίστα αμερικανό συγγραφέα Γουίλιαμ Φώκνερ (William Cuthbert Falkner), που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό «Ο Ταχυδρόμος» στις 16 Μαρτίου 1957.

Ο Φώκνερ ήλθε όντως στη χώρα μας εκείνες τις μέρες, το Μάρτιο του 1957 (κατόπιν προσκλήσεως της Ακαδημίας Αθηνών), και παρακολούθησε την προαναφερθείσα παράσταση (ο ελληνικός τίτλος της ήταν «Ρέκβιεμ για μια μοναχή») στο θέατρο Κοτοπούλη. Η μετάφραση του έργου του Φώκνερ είχε γίνει από τον Μάριο Πλωρίτη, η σκηνοθεσία από τον Δημήτρη Μυράτ, ενώ έπαιζαν οι Βούλα Ζουμπουλάκη, Δημήτρης Μυράτ, Χρήστος Τσαγανέας, Γιάννης Αργύρης, Τζόλυ Γαρμπή, Στέφανος Ληναίος, Ανδρέας Μπάρκουλης και Γεώργιος Νέζος.


Ο Γουίλιαμ Φώκνερ, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1897 και απεβίωσε στις 6 Ιουλίου 1962, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικότητάς του στην πεζογραφία του 20ού αιώνα.


Ζώντας μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και απέχοντας συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Φώκνερ τιμήθηκε με το Νομπέλ Λογοτεχνίας (το 1949), με δύο Βραβεία Πούλιτζερ και με δύο Βραβεία Εθνικού Βιβλίου των ΗΠΑ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο