Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ: Κάθε ζωή είναι μια πορεία προς την κατεδάφιση
Ιστορικό Αρχείο 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:42

Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ: Κάθε ζωή είναι μια πορεία προς την κατεδάφιση

Η κατάρρευση μιας προσωπικότητας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Spotlight

Για πολύ καιρό θεωρούσαν τον Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ περισσότερο σαν έναν πλαίη-μπόυ παρά σαν ένα σοβαρό μυθιστοριογράφο. Εκείνος, που μ’ ένα μόνο μυθιστόρημα, την «Άλλη όψη του Παραδείσου», κατέκτησε τη δόξα, την άνοιξη του 1920, πέθανε ξεχασμένος τον Δεκέμβριο του 1940. Και έμεινε ξεχασμένος είκοσι ολόκληρα χρόνια. Μόνο το 1960 ανακάλυψαν και πάλι τα κείμενά του, που τα χαρακτηρίζουν η ειρωνεία και η θλίψη, ο  κυνισμός και η νοσταλγία. Μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και τα πέντε του μυθιστορήματα, οι 150 νουβέλλες του, τα γράμματά του και η βιογραφία του. Έλειπαν, όμως, μερικά ακόμα σημεία για να ολοκληρωθή η γνωριμία με τον συγγραφέα. Και τα σημεία αυτά τα συμπληρώνει το μυθιστόρημα της Ζέλντα Φιτζέραλντ «Χαρίστε μου αυτό το βαλς» κι’ η βιογραφία της από τη Νάνσυ Μίλφορντ, που κυκλοφόρησε τελευταία.


«ΤΑ ΝΕΑ», 23.1.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ

Να λοιπόν η άλλη όψη των Φιτζέραλντ, ένα εντελώς αυτοβιογραφικό έργο, η αιώνια ιστορία του φτωχού ποιητή που παντρεύεται μια ωραία πριγκίπισσα, κατοικεί στο Ριτζ και κολυμπά μέσα στη σαμπάνια, γιατί «τρυφερή είναι η νύχτα» και φοβάται να ξυπνήση μέσα στα ερείπια του ονείρου του.


Ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ

Ο Σκοτ και η Ζέλντα δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, γιατί ήταν εντελώς όμοιοι. Αλαζονική και εύθραυστη σαν κι’ αυτόν, ζούσε μέσα σε ένα όνειρο και πέθανε σχιζοφρενής. «Δεν είναι αληθινά ο εαυτός μου», έγραψε, «παρά μόνο όταν είμαι κάποια άλλη που την πλούτισα με θαυμαστές φανταστικές ιδιότητες». Εκείνος υπήρξε ο πρίγκιπάς της και κείνη υπήρξε η πριγκίπισσά του.


Η Ζέλντα Σάυρ ήταν μόλις 18 χρονών όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Σκοτ Φιτζέραλντ, σ’ ένα χορό, τον Ιούλιο του 1918. Ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας. Αναγνώρισε την ηρωίδα των ονείρων του σ’ αυτή τη μοντέρνα γυναίκα, που κάπνιζε, έπινε, φλέρταρε, φορούσε πολύ κοντές φούστες και φώναζε τους πυροσβέστες όταν βαριόταν. Κι’ εκείνη κατάλαβε ότι αυτός ο πολύ ωραίος υπολοχαγός, με το πλατύ μέτωπο, τα πράσινα μάτια και την ίσια μύτη, ήταν ο μοναδικός. Με το πρώτο βαλς ένιωσε ο ένας τον άλλον. «Θα έλεγε κανείς», έγραφε εκείνη, «ότι μια ουράνια έλξη τον σήκωνε από τους ώμους, ότι είχε την ικανότητα να πετά».


Η Ζέλντα Φιτζέραλντ 

Έτσι, παντρεύτηκαν. Το 1920, μετά την επιτυχία του μυθιστορήματος «Η άλλη όψη του Παραδείσου», εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη. Παντού όπου πήγαιναν, ο Σκοτ και η Ζέλντα, ωραίοι, νέοι, πλούσιοι και διάσημοι, ήταν οι πρωταγωνιστές μιας γιγαντιαίας γιορτής. Εκείνος δεν δίσταζε να υπερηφανεύεται για τη γυναίκα του και συχνά έλεγε στις διάφορες συνεντεύξεις: «Η γυναίκα του 1920, που φλερτάρει, φιλά, ορκίζεται χωρίς να κοκκινίζη και παίζει με τη φωτιά, είναι ένα είδος βαμπ με νοοτροπία παιδιού. Προτιμώ αυτόν τον τύπο της γυναίκας. Είναι αλήθεια, παντρεύτηκα την ηρωίδα των μυθιστορημάτων μου. Καμμία άλλη γυναίκα δεν θα μπορούσε να με ενδιαφέρη».


Το 1922, όμως, το μυθιστόρημά του «Οι ευτυχισμένοι και οι κολασμένοι» αφήνει να φανή μια παρέκκλιση του έρωτά τους: «Απ’ όπου κι’ αν περάσουμε, χάνεται κάτι από μέσα μας». Στο Παρίσι του 1924, στο απόγειο της επιτυχίας τους, όταν πετούν λεφτά από τα παράθυρα του Ριτζ, έχουν κάτι το κυνηγημένο. Ανάμεσα στις γυναίκες με τα χρυσά τακούνια και τα μακρυά κολλιέ, ζουν την «γλυκειά ζωή» του τελευταίου τσάρλεστον, με τη μελαγχολία που χαρακτήριζε τα παιδιά του αιώνα. Μετά από τέσσερα χρόνια γάμου, η ευτυχισμένη εικόνα αρχίζει να θαμπώνη. Και όσο τσακώνονται, τόσο περισσότερο εκείνη εξευτελίζεται, τόσο περισσότερο μισεί ο ένας τον άλλον, χωρίς να τολμούν όμως να το ομολογήσουν. Εξακολουθούν να είναι πάντα γοητευτικοί. Πίνουν, όμως, ολοένα και περισσότερο. Και εκείνος γράφει ολοένα και λιγώτερο.


Στην Κυανή Ακτή, η Ζέλντα αρχίζει μια ερωτική περιπέτεια με τον μέλλοντα (σ.σ. μετέπειτα, επί το ορθότερον) ναύαρχο Ζοζάν και κατηγορεί τον Σκοτ για ομοφυλοφιλία και για ανικανότητα. Με κόπο τον καθησυχάζει ο Χέμινγουαιη για τον ανδρισμό του. Αλλά τους είναι αδύνατο να χωριστούν, να αρνηθούν την εικόνα που έπλασε ο ένας για τον άλλον. Ο Σκοτ, όμως, δεν έχει πια ψευδαισθήσεις. «Οι μισοί από τους φίλους μας θα πουν ότι ο αλκοολισμός μου ήταν η αιτία της τρέλλας της Ζέλντα. Οι υπόλοιποι θα ισχυριστούν ότι η σχιζοφρένειά της με έσπρωξε στο αλκοόλ. Όλοι, πάντως, συμφωνούν ότι ο ένας θα ήταν πολύ καλύτερος χωρίς τον άλλον. Τι ειρωνεία, ποτέ δεν υπήρξαμε τόσο απελπισμένα ερωτευμένοι. Εκείνη αγαπά το αλκοόλ πάνω στα χείλη μου. Εγώ λατρεύω και τις πιο εξωφρενικές παραισθήσεις της».


Με διαύγεια ο Σκοτ σχεδιάζει ένα μυθιστόρημα με θέμα «μια γυναίκα που επιθυμεί να καταστρέψη έναν άνδρα, επειδή τον αγαπά υπερβολικά. Αποφασίζει λοιπόν να τον παντρευτή, για να πετύχη το σκοπό της. Γιατί ζηλεύει την επιτυχία του». Και εκεί βρίσκεται το κλειδί του δράματος. Η Ζέλντα ζηλεύει το ταλέντο του Σκοτ. Γιατί κι’ εκείνη γράφει. Το 1927 αποφασίζει ν’ ασχοληθή με τη ζωγραφική. Η έκθεσή της, όμως, είναι ένα φιάσκο. Λίγο αργότερα αποφασίζει να γίνη χορεύτρια κλασικών χορών. Αλλά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο για μια γυναίκα 28 χρονών. Δίνει μια γκροτέσκα παράσταση, στους ενοχλημένους φίλους της. Μέχρι το τέλος, όμως, θα πιαστή από αυτό το όνειρο, που θα αποτελέση και το θέμα του βιβλίου της: «Χαρίστε μου αυτό το βαλς».


Η αντιζηλία ανάμεσα στον Σκοτ και στη Ζέλντα θυμίζει τον ανταγωνισμό του Ντικ και της Νικόλ, ηρώων του μυθιστορήματος του Σκοτ «Τρυφερή είναι η νύχτα». Το 1930, μετά από μια νευρική κατάπτωση και μια απόπειρα αυτοκτονίας, η Ζέλντα μπαίνει σε μια ψυχιατρική κλινική. Σχιζοφρένεια, αυτή ήταν η διάγνωση των γιατρών. Στην κλινική, μέσα σε έξη βδομάδες, έγραψε το έργο της «Χαρίστε μου αυτό το βαλς». Ο ρομαντικός του τίτλος κρύβει, στην πραγματικότητα, μια αυτοανάλυση. Όλο το έργο, έως την παραμικρή λεπτομέρεια, είναι αυτοβιογραφικό. Η ηρωίδα παντρεύεται έναν πετυχημένο ζωγράφο, ζη στο Παρίσι των «Τρελλών Χρόνων», γίνεται μεγάλη χορεύτρια, αλλά η καρριέρα της διακόπτεται από ένα ατύχημα.


Ο Σκοτ, που δούλευε το έβδομο σχεδίασμα του μυθιστορήματός του «Τρυφερή είναι η νύχτα», τα έχασε όταν διάβασε τα χειρόγραφα της γυναίκας του. «Όλο της το μυθιστόρημα είναι μια απομίμηση του δικού μου, ακόμα και ο ρυθμός, ακόμα και το θέμα».


Στην πραγματικότητα είναι η κατάρρευση μιας προσωπικότητας. Ο υπέροχος Σκοτ και η ωραία Ζέλντα έγραψαν, καθένας, τη δική του έκδοση του ίδιου μυθιστορήματος. Του μυθιστορήματος της διαλύσεως. Και οι δύο είχαν «τη διάθεση για καταστροφή», που χαρακτηρίζει όλους τους ήρωες του Φιτζέραλντ. «Κάθε ζωή είναι μια πορεία προς την κατεδάφιση», έλεγε ο Σκοτ, που πέθανε αλκοολικός, κατεστραμμένος, ξεχασμένος, στα 44 χρόνια του, την 21η Δεκεμβρίου 1940. Η Ζέλντα δεν μπόρεσε να παρευρεθή στην κηδεία. Εκείνη, όμως, έβαλε το τέλος στην «Ιστορία των Φιτζέραλντ». Στις 11 Μαρτίου του 1948, μαζί με οκτώ άλλες τρελλές, κάηκε ζωντανή όταν το ψυχιατρείο όπου την είχαν κλείσει έπιασε φωτιά.

*Άρθρο αφιερωμένο στη μνήμη του Σκοτ και της Ζέλντα Φιτζέραλντ, που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 1973.

Ο αμερικανός συγγραφέας Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ (Francis Scott Key Fitzgerald) γεννήθηκε στην πόλη Σαιν Πωλ της πολιτείας της Μινεσότα στις 24 Σεπτεμβρίου 1896 και απεβίωσε στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας στις 21 Δεκεμβρίου 1940.


Το πλέον φημισμένο συγγραφικό έργο του Φιτζέραλντ υπήρξε Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ (The Great Gatsby, 1925).


Η Ζέλντα Σάυρ – Φιτζέραλντ (Zelda Sayre Fitzgerald) γεννήθηκε στην πόλη Μοντγκόμερι, πρωτεύουσα της πολιτείας της Αλαμπάμα, στις 24 Ιουλίου 1900 και απεβίωσε στην πόλη Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας τη νύχτα της 10ης προς την 11η Μαρτίου 1948.


Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Κεκλεισμένων των θυρών 24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο