Συνελήφθη 77χρονος αρχαιοκάπηλος – Είχε στην κατοχή του και φιάλη με ανθρώπινο έμβρυο

Ένα φρικιαστικό εύρημα αποκαλύφθηκε σε οικία κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας για αρχαιοκαπηλία, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός. Ανάμεσα στα αρχαία αντικείμενα που είχε στην κατοχή του ο αρχαιοκάπηλος υπήρχε και μία φιάλη με ανθρώπινο έμβρυο σε υγρό.

Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τη σύλληψη πραγματοποίησαν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Είχε ζητήσει άδεια αλλά δεν του είχε δοθεί για κάποιες αρχαιότητες τις οποίες έπρεπε να παραδώσει στην αρμόδια Εφορεία

Ο κατηγορούμενος κατηγορείται επίσης για απείθεια και υπεξαίρεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 77χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα.

Ανάμεσα στα εν λόγω αρχαία αντικείμενα υπήρχαν μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου.

Είχε ανακληθεί η άδεια κατοχής κάποιων εκ των αρχαίων

Σημειώνεται ότι ο 77χρονος αρχαιοκάπηλος στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά.

Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.