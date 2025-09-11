Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Μετά από 12 ώρες που κράτησε η διαδικασία των απολογιών τους στον ανακριτή Κορίνθου, οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση της εμπορίας εκκλησιαστικών κειμηλίων κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ανάμεσά τους ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και ο ιερομόναχος βοηθός του.

Από τις 11 το πρωί

Ο έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου στις 11 το πρωί και διαδοχικά βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ έγινε γνωστό ότι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι 6 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Καμία δήλωση

Οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις αμέσως μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ωστόσο έκαναν λόγο για μια «διογκωμένη δικογραφία» με βαριές κατηγορίες για τους συλληφθέντες.