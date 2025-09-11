Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το «ιερό κύκλωμα» των Καλαβρύτων το οποίο προσπάθησε να πουλήσει εκκλησιαστικά κειμήλια έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηγούμενος στο μοναστήρι σχεδιάζει να βγάλει στο σφυρί ακόμα και τοιχογραφίες της μονής και μάλιστα είχε έτοιμο και το σχέδιο για το πώς θα το έκανε

Ήθελε να πουλήσει και τις… τοιχογραφίες

Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο Βασίλη Λαμπρόπουλος το σχέδιο του ηγούμενο το κατέγραψαν οι μυστικοί αστυνομικοί που ερευνούσαν την υπόθεση.

«Υπήρχε η πρόθεση, σε καταγραφές από τους μυστικούς αστυνομικούς του FBI, ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει τοιχογραφίες της ιεράς μονής. Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ. Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους» ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Όπως είπε για να πετύχουν το σκοπό τους τα μέλη του κυκλώματος «θα έδιναν την εικόνα της κατάρρευσης των τοιχογραφιών, ενώ στην πράξη θα ήταν αφαίρεση και στη συνέχεια η πώλησή τους».

Οι έρευνες για το άγαλμα

Στο μεταξύ ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Αστυνομίας στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου για τον εντοπισμό του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ηγούμενος φέρεται να αναζητούσε αγοραστή για το άγαλμα λέγοντας ότι μέχρι τότε το έχει θαμμένο κάπου κοντά στο μοναστήρι. Ο ίδιος ζητούσε 10 εκατ. ευρώ για το άγαλμα και μόνο αν βρισκόταν αξιόπιστος αγοραστής θα το έδειχνε στον ενδιαφερόμενο.

Οι έρευνες συνεχίζονται στη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του αγάλματος.